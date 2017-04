Vallejo soll in Frankfurt genau untersucht werden

Als am Mittwoch die Nachricht von der Verletzung Jesus Vallejos durchsickerte, herrschte bei der Eintracht zunächst Bestürzung vor. Der junge Spanier hatte sich am Vormittag im Training beim Kreisspiel eine Verletzung im Muskelsehnenübergang im linken Oberschenkel zugezogen. Die spanische Zeitung „AS“ berichtete von einem Sehnenriss. Dies hätte eine Pause von rund sechs Wochen zur Folge. Der 20-Jährige würde dann der Eintracht während des gesamten Saison-Endspurts fehlen.

So könnte Vallejos Auftritt beim 1:3 in Dortmund auch sein letzter im Frankfurter Trikot gewesen sein, denn der Innenverteidiger ist eine Leihgabe von Real Madrid. Der Leihvertrag läuft zum Saisonende aus. In der spanischen Presse wird regelmäßig behauptet, Vallejo, der sich bei der Eintracht zum Stammspieler und Leistungsträger entwickelt hat, würde von Real definitiv zurückgeholt und nicht weiter ausgeliehen.

Die Eintracht will nun trotzdem in der stillen Hoffnung auf eine eventuelle Rückkehr ihrer noch bestehenden Fürsorgepflicht nachkommen und den Spanier gründlich untersuchen lassen. „Jesus ist ein Spieler, der trotz seiner Jugend schon viele Muskelverletzungen hatte, auch schon in Spanien“, erklärte Eintracht-Trainer Niko Kovac gestern: „Das kann nicht normal sein. Wir müssen ihn mal scannen. Er ist ein junger Mann, der auch noch mit 35 Fußball spielen möchte. Wir müssen wissen, wo die Probleme herkommen.“

Laut Aussage von Kovac ist Vallejo („Es geht ihm mental schlecht“) gestern in Frankfurt behandelt worden. „AS“ hatte am Mittwoch gemeldet, der 20-Jährige habe sich auf den Weg nach Madrid gemacht, um mit den Real-Ärzten das weitere Vorgehen bei der Behandlung abzustimmen.

Das muss nun auch die Eintracht. „Das ist in den Verträgen mit Madrid festgehalten. Wir hoffen, dass Real zustimmt. Wir werden jedenfalls Vorschläge unterbreiten“, sagt Niko Kovac.

( rich)