Eintracht Frankfurt: Vallejo verletzt: Nie mehr für die Eintracht?

Das ist der nächste schwere Schlag für die Frankfurter Eintracht: Jesus Vallejo hat sich beim Training eine „Verletzung im Muskelsehnenübergang in linken Oberschenkel“ zugezogen, wie der Club am Donnerstag mitteilte, und wird aller Voraussicht nach bis zum Saisonende ausfallen. Das könnte bedeuten, dass Vallejo am vorigen Samstag beim Auswärtsspiel in Dortmund überhaupt zum letzten Mal für die Eintracht gespielt hat. Der Leihvertrag mit Real Madrid läuft im Sommer aus, und vieles deutet darauf hin, dass Real den 20 Jahre alten Innenverteidiger, der schon öfter muskuläre Probleme hatte, zurückholen wird.

Wann sich Vallejo die Verletzung zugezogen hat, ist nicht ganz klar, vermutlich aber beim Vormittagstraining am Mittwoch. Es passt zur Frankfurter Geheimniskrämerei und Abschottungspolitik in diesen Tagen und Wochen, dass die Bestätigung der Verletzung nicht zuerst von der eigenen Pressestelle, sondern von der spanischen Zeitung „AS“ öffentlich gemacht wurde. Dieser Zeitung wird eine große Nähe zu Real nachgesagt. Die Eintracht hatte am Mittwoch eine vorgesehene Presserunde mit Vallejo kurzfristig ohne Nennung von Gründen abgesagt. pes