Vallejo zurück zu Real?

Die Verantwortlichen der Frankfurter Eintracht hatten in den vergangenen Wochen schon Vorstöße gemacht, das Leihgeschäft auszudehnen. Der Fußball-Bundesligist muss seinen überragenden Innenverteidiger Jesús Valléjo nach Saisonende aber wohl wieder an Real Madrid abgeben. Wie die spanischen Sportzeitungen Marca und AS übereinstimmend berichten, soll der Deal zwischen der Eintracht und dem spanischen Rekordmeister nicht verlängert werden.

Sportvorstand Fredi Bobic sprach zuletzt bei Real vor, um die Leihe des erst 19 Jahre jungen Spaniers auszudehnen. Mit diesem Anliegen ist Bobic wohl gescheitert, weil sich die Königlichen und ihr portugiesischer Europameister Pepé nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Ob Vallejo deshalb bei Real nun Pepé ersetzen soll? Das wäre allerdings ein großer Schritt für den Hochbegabten.

(red,sid)