Eintracht Frankfurt: Vergleich SGE vs. TSG: Eine ganz andere Geschichte

Von ganz unten bis weit oben: Diese tolle Entwicklung haben die Eintracht und die TSG Hoffenheim gemeinsam – und noch einiges andere. Die Unterschiede freilich sind deutlich größer. Was bei dem einstigen Retortenbaby aus dem Kraichgau passiert, ist eine ganz andere Geschichte als die neuen Erfolge am Traditionsstandort Frankfurt. Ein Vergleich vor dem Treffen am Freitag, das verblüffenderweise ein echtes Spitzenspiel ist.

Die Geschichte: Das Gründungsjahr ist das Gleiche. Bis 1899 reichen die Wurzeln zurück, bei der Frankfurter Eintracht wie bei der TSG Hoffenheim – nur dass von der Turn- und Sportgemeinschaft aus dem Kraichgau in den ersten 100 Jahren außerhalb der Dorfgrenzen kaum jemand etwas mitbekommen hat. Da war die Eintracht schon Deutscher Meister (1959), hatte viermal den DFB-Pokal (1974, 1975, 1981 und 1988) gewonnen und sogar den Uefa-Cup (1980). Irgendwann aber erinnerte sich ein gewisser Dietmar Hopp an den Verein, für den er in der Jugend auf dem Fußballplatz gestürmt war. Und der Aufstieg begann.

Erst ließ Hopp, der mit seinem Software-Konzern Milliarden scheffelte, ein paar neue Bälle springen. Das war 1990, da kickte Hoffenheim noch in der Kreisliga, und es war nur der Anfang. Gut 350 Millionen Euro soll Hopp über die Jahre zugeschossen haben. Den entscheidenden Kick gab es unter Ralf Rangnick, 2008 mischten die Aufsteiger mit ihm die Bundesliga auf. Inzwischen hat Rangnick in Leipzig ein ähnliches Projekt auf die Spitze geschrieben. Und sein altes Retortenbaby? Das steht jetzt weitgehend auf eigenen Beinen, das Taschengeld fällt schon lange nicht mehr so großzügig aus.

So ist die TSG auch immer wieder mal ins Stolpern geraten. Die Eintracht kennt das aus den vergangenen 20 Jahren noch heftiger. Wie bei manch anderem Traditionsclub mussten sich die Fans an ein gewisses Auf und Ab gewöhnen. In der vorigen Saison galt die Eintracht schon fast als abgestiegen, Hoffenheim übrigens auch. Umso erstaunlicher ist der gemeinsame Weg von weit unten nach ganz oben.

Die letzte Rettung: Am Freitag (20.30 Uhr) ist das Wiedersehen zwischen Frankfurtern und Hoffenheimern ein echtes Bundesliga-Spitzenspiel, da erwartet der Tabellen-Fünfte den Vierten. Am 10. April sah das ganz anders aus, da hatte man sich am Abgrund getroffen, zu einer Art Schicksalsspiel. Für den Verlierer, das war vorher klar, würden sich die Chancen auf den Klassenerhalt dramatisch verschlechtern. Der Ausgang ist bekannt: Die Eintracht machte das Spiel, Hoffenheim die Tore – und gewann 2:0. Trotzdem blieben am Ende beide drin. Hoffenheim direkt als 15. , die Frankfurter einen Rang dahinter auf dem Umweg über die Relegation gegen Nürnberg. Trainer Niko Kovac hatte eine fast unmögliche Mission noch zu einem guten Ende geführt – ähnlich wie sein Hoffenheimer Kollege Julian Nagelsmann.

Die Trainer: Die Erfolgsgeschichten tragen hier wie dort die Namen der Fußballlehrer. Dabei kamen beide als Trainer-Neulinge in die erste deutsche Klasse – Nagelsmann mit nur 28 Jahren, von der A-Jugend zu Hoffenheims abgeschlagenen Profis. Und Kovac hatte zwar Kroatien zur Weltmeisterschaft 2014 geführt und selbst 241 Bundesliga-Spiele im Steckbrief, aber alle in Stollenschuhen und noch keines an der Seitenlinie erlebt. Sollte es da Zweifel gegeben haben, sind sie längst widerlegt.

Die Zahlen könnten besser kaum sein: Saisonübergreifend hat Nagelsmann 48 Punkte aus 27 Spielen eingefahren, seit er im Februar den alten Feuerwehrmann Huub Stevens abgelöst hatte. Und Kovac verbuchte nach der Amtsübernahme von Armin Veh Anfang März in höchster Not satte 37 Zähler aus 22 Partien – für Frankfurter Verhältnisse ein sagenhafter Wert und eigentlich ein Europa-Kurs.

Während Kovac und Co. nach den Schrecken der jüngeren Vergangenheit gut tun, einen Schritt nach dem anderen zu machen, statt beim Träumen den Boden unter den Füßen zu verlieren, ist das internationale Geschäft im Kraichgau durchaus ein Thema. Ohnehin ist der junge Nagelsmann angriffslustiger als Kovac. Bei den Diskussionen im Trainerstab spricht er sich regelmäßig für die Risiko- statt der Sicherheitsvariante aus, hat er unlängst mal durchblicken lassen. Während der einstige Mittelfeldstratege Kovac erst einmal Wert darauf legt, dass die Defensive steht, weil er weiß: „Wir können nicht jedes Spiel fünf Tore schießen.“ Ein paar Zutaten indes finden sich in beiden Erfolgsrezepten. Beide überraschen regelmäßig mit Personalentscheidungen, das ärgert den Gegner und schürt den nötigen Konkurrenzkampf im eigenen Kader. Beide setzten in der Abwehr zuletzt auf eine Dreierkette. Vor allem aber haben Kovac wie Nagelsmann ihren Teams Leidenschaft, Kampf- und Willenskraft eingeimpft, das war entscheidend für die Rettung und den Aufschwung.

Die Neuen: Bei der Suche auf dem sommerlichen Fußballerbasar waren beiden Trainern Charakterfragen besonders wichtig. Nagelsmann wollte den Seinen die bisweilen einziehende Lethargie endgültig austreiben. „Männlicher“ sollte der Kader werden, so drückte er das aus. Wert legte er auch darauf, mehr deutsche Muttersprachler anzuleiten – und fand mit dem Darmstädter Stürmer Sandro Wagner, dem in Frankfurt als Sohn von Manager Bruno Hübner gut bekannten Ingolstädter Verteidiger Benjamin Hübner, und dem in Hamburg verkannten Mittelfeld-Motor Kerem Demirbay passende Puzzleteile für sein Gesamtgefüge.

Mit der Millionen-Verschwendung der Hopp-Hochzeiten hat die Hoffenheimer Einkaufspolitik nicht mehr viel zu tun. Diese Verpflichtungen hätte sich zwar vielleicht nicht die Eintracht, aber manch anderer Bundesligist auch leisten können. In Frankfurt wiederum ist dem neuen Sportvorstand Fredi Bobic mit Kovac und Hübner das Kunststück gelungen, die Fast-Absteiger mit ganz kleinem Geld zu verstärken, mit guten Kontakten und klugen Leihgeschäften. Der blutjunge Verteidiger Vallejo etwa ist ein Goldstück, Omar Mascarell auch eine feste Größe. Und viele richtig gute Alternativen sind hinzu gekommen.

Die Festungen: Im Abstiegskampf hat Kovac die eigene Arena zur Festung ausgebaut, die Heimstärke ist auch das Fundament der neuen Erfolge. Das gilt für Nagelsmann und Co. ebenso. Sie haben in dieser Saison freilich noch gar nicht verloren, weder zu Hause noch in der Fremde. Die Eintracht hatte Mainz und Dortmund auf dem Weg zum Klassenerhalt bezwungen, danach ging es daheim munter so weiter – mit Siegen gegen Schalke, Leverkusen, Köln und erneut Dortmund sowie Unentschieden gegen Berliner und Bayern. Seit acht Spielen ist man im Stadtwald ungeschlagen.

Ob sich diese Erfolgsgeschichte fortsetzt? Gewarnt sind Kovac und Co.: Die letzte Heimniederlage, die einzige in seiner Amtszeit, setzte es am 10. April – gegen Hoffenheim.