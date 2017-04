Eintracht Frankfurt: Verhandlungen mit Hradecky festgefahren

Mehr Werbung in eigener Sache geht nicht. Lukas Hradecky ist ein Pokalheld der Eintracht, er hat ganz großen Anteil am Einzug ins Finale. Ob er aber bei der SGE bleibt ist fraglich.

Hradecky hat noch ein Jahr Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Die Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung, die mit einer deutlichen Erhöhung des Salärs einher gehen soll, stocken. Vater Hradecky soll so hohe Forderungen gestellt haben, dass die Eintracht sie nicht erfüllen kann und will. Nun hat die Eintracht angeblich ein „letztes Angebot“ unterbreitet. „Es wäre nicht schlecht, wenn Lukas mal seine Unterschrift unter den Vertrag setzt“, sagt Trainer Kovac. Doch Hradecky ist mit dem jüngsten Angebot nicht zufrieden. Und der Druck, den die Eintracht versucht auszuüben, kommt wohl auch nicht gut an.

Das neueste Gerücht hat „Sport 1“ aufgebracht. Danach will der FC Bayern Hradecky als Nachfolger von Sven Ulreich als Nummer zwei hinter Neuer.

(pes)