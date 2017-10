Eintracht Frankfurt: Verletzter Eintracht-Profi Fabian: Bart ab bei Comeback

Eintracht Frankfurts langzeitverletzter Mittelfeldspieler Marco Fabian kann sein Comeback kaum erwarten - und das nicht nur aus sportlichen Gründen. Der Mexikaner will endlich seinen Bart loswerden, den er sich als Erinnerung an die schwerste Verletzung seiner Karriere und die schwere Zeit danach hat wachsen lassen. „Sobald ich wieder auf dem Platz stehe, wird er abrasiert. Denn ich muss auch sagen: Das juckt ziemlich”, erklärte Fabian am Dienstag.

Der 28-Jährige hatte sich Mitte August einer Operation an der Lendenwirbelsäule unterziehen müssen und dürfte dem hessischen Fußball-Bundesligisten noch weitere vier Wochen fehlen. „Es geht mir viel besser. Ich merke den Fortschritt in der Reha Tag für Tag und hoffe, der Mannschaft bald wieder helfen zu können”, sagte Fabian.

Mit einer Spendenaktion zugunsten der Erdbebenopfer in Mexiko hatte Fabian zuletzt abseits des Rasens für Aufsehen gesorgt. Bislang seien 6500 Euro zusammengekommen, berichtete er und kündigte an: „Unsere Aktion ist noch lange nicht zu Ende. Meine Teamkollegen und ich werden bis Ende Oktober auch noch etwas beisteuern. Am Ende werden wir eine großartige Summe zusammenhaben, mit der wir die Erdbebenopfer in Mexiko toll unterstützen können.”

(dpa)