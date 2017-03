Eintracht Frankfurt: Verlorenes Testspiel gegen Dreieich: Noch mehr Frust bei Eintracht Frankfurt

Es war nur ein Freundschaftsspiel. Und doch haben die 90 Minuten beim SC Hessen Dreieich bei der Frankfurter Eintracht für weitere Ernüchterung gesorgt. Nicht nur die 1:2-Niederlage, sondern die Art des Auftritts der aus Stammspielern und Reservisten zusammengestellten Elf ist vielen auf den Magen geschlagen. Assistenztrainer Armin Reutershahn transportierte die „große Enttäuschung“ in die Öffentlichkeit, sein Chef Niko Kovac wollte nichts sagen. Beim Gegner war die Freude groß, aber lautes Triumphgeheul hat es nicht gegeben. Schließlich ist der SC Hessen eine „Filiale“ der Eintracht mit dem zweiten Vorsitzenden Charly Körbel und den beiden Trainern Rudi Bommer und Ralf Weber. „Ich bin zufrieden, die Jungs haben das gut gemacht“, sagte Cheftrainer Bommer bescheiden.

Kommentar zu Eintracht gegen Dreieich: Ein Testspiel halt Ergebnisse von Testspielen richtig einzuordnen, das ist eine schier unmögliche Sache. Die Niederlage der Frankfurter Eintracht beim Fünftligisten Dreieich ist sicherlich kein Beinbruch, sie lässt aber viele Fragen offen. clearing

Der Tabellenführer der Hessenliga hat unter Beweis gestellt, dass er für höhere Aufgaben qualifiziert ist. Sportlich sowieso. Aber auch die Herausforderung eines so großen Zuschauerandrangs wurde bewältigt. Mit 2000 Zuschauern war der „Hahn-Air-Sportpark“ voll besetzt. Das eine oder andere Regionalliga-Spiel kann dort trotz großer Parkplatzprobleme ausgetragen werden. Für die ganz großen Begegnungen aber, beispielsweise gegen Offenbach oder Kassel, wird ein Ausweichquartier gesucht. Die Frankfurter Stadien am Bornheimer Hang und am Brentanobad sind im Gespräch. „Ein Schritt nach dem anderen, erst einmal müssen wir aufsteigen“, sagt Fußball-Legende Körbel.

Bilderstrecke Blamage im Freundschaftsspiel: Eintracht Frankfurt verliert gegen Hessen Dreieich

Die Eintracht hat da ganz andere Sorgen. Die angespannte Situation wird noch verschärft durch ein Magen-Darm-Virus, der im Team grassiert. Beim Training am Mittwoch hatten nur vierzehn Feldspieler auf dem Platz gestanden. Neben den gesperrten Bastian Oczipka und Haris Seferovic wird es auch eng werden für den magenkranken Michael Hector, den angeschlagenen Shani Tarashaj und den grippekranken Alex Meier. Der Kapitän nimmt Antibiotika und „bezahlt“ dafür, dass er sich gegen Freiburg trotz der Krankheitssymptome für eine Viertelstunde zur Verfügung gestellt hatte. „Ich gehe ein paar Minuten an die Luft, mehr noch nicht“, sagte Meier, erst am Freitag will er wieder beim Training vorbeischauen.

Es wäre also die Stunde der Reservisten. Doch das verheißt nichts Gutes. Zum einen wegen des schier übermächtigen Gegners FC Bayern, zum anderen wegen der Vorstellung der Spieler aus der zweiten Reihe. Keiner konnte Werbung in eigener Sache machen, nicht Marius Wolf, nicht Max Besuschkow, auch nicht Aymen Barkok.

Die Eintracht muss die Aussicht auf Besserung an der Rückkehr des einen oder anderen Profis festmachen. In Dreieich spielte Marco Russ zum ersten Mal nach seiner Krebserkrankung über 90 Minuten und Marc Stendera nach seinem Kreuzbandriss eine Halbzeit. „Die Niederlage war ärgerlich, aber für mich steht die Freude im Vordergrund, dass ich 90 Minuten durchgehalten habe“, sagte Russ. Stendera gab zu, den Einsatz „genossen“ zu haben: „Ich war schmerzfrei, das ist ganz wichtig.“

Marco Fabián, der arg vermisste Spielmacher, steht dagegen vor seinem Comeback „In München kann ich noch nicht dabei sein“, sagt er, „aber gegen den HSV könnte es klappen.“ Endlich sind die Schmerzen im Rücken weg, die wohl ein eingeklemmter Ischiasnerv verursacht hatte. Die Probleme waren schon vor Weihnachten aufgetreten, hatten sich beim Trainingslager in Abu Dhabi massiv verschlimmert. „Ich hatte schon bei ganz alltäglichen Dingen Probleme“, sagt er, „die Schmerzen haben bis ins Bein ausgestrahlt“.

Viele Ärztemeinungen hat Fabián eingeholt, viele Versuche unternommen, den Schmerzen Einhalt zu gebieten. „Das Gesamtpaket hat dann Erfolg gezeigt“, erzählt er. Den Durchbruch haben zwei Spritzenkuren gebracht, die er beim Arzt von Real Madrid auf Vermittlung seines Mannschaftskollegen Jesus Vallejo und seines Landsmannes Chicharito, der auch einst für die „Königlichen“ gespielt hat, bekommen hat. Dass er in den letzten Wochen so sehr vermisst wurde, ist ihm fast peinlich. Schließlich sei kein Spieler „unersetzlich“. Aber ein wenig schmeichelt es ihm auch. „Ich hatte das Gefühl, dass ich in Bestform war“, sagt er. Und doch sei es „Zufall“, dass die Niederlagenserie mit seiner Abwesenheit zusammengefallen ist. Auf der Tribüne habe er sich „machtlos“ gefühlt, ab nächster Woche will er wieder „mit Kreativität und Torabschluss, Impulse geben.“

(pes)

Mehr zur Eintracht

Eintracht Frankfurt Blick auf den Gegner: "Mission Impossible" in München Die Eintracht ist in München zu Gast. Wie ist die Lage beim Gegner? Wir haben die Bayern unter die Lupe genommen und geschaut, was auf die Eintracht zukommt. clearing

Eintracht Frankfurt Fredi Bobic: Thema Schiedsrichter "beendet" Sportvorstand Fredi Bobic hat die Schiedsrichter-Debatte bei Eintracht Frankfurt für beendet erklärt. clearing

Eintracht Frankfurt Eintracht blamiert sich beim 1:2 gegen SC Hessen Dreieich Peinliche Niederlage für die Eintracht: Gegen Hessen Dreeich verlor die Kovac-Truppe mit 1:2 (0:1). Den einzigen Treffer für Frankfurt schoss Mijat Gacinovic. clearing

Eintracht Frankfurt Jo mei, geht doch: Die schönsten Eintracht-Siege gegen ... Die Eintracht wird als Underdog ins Duell mit dem FC Bayern München gehen. In unserer Bildergalerie zeigen wir die schönsten Siege gegen Bayern, in der Hoffnung, dass am Wochenende ein weiterer unvergesslicher Erfolg hinzukommt. clearing