Eintracht Frankfurt: Viele Spieler, große Probleme: Trainer Niko Kovac wird Änderungen vornehmen müssen

Niko Kovac ist gefordert, denn schon am Mittwoch geht es für den Eintracht-Trainer und sein Team in Köln weiter. Sie brauchen ein Erfolgserlebnis.

Ruhe bewahren: Diese Devise hat Fredi Bobic nach der 1:2-Niederlage der Frankfurter Eintracht gegen den FC Augsburg ausgegeben. Von einem „Heimfluch“ in der Fußball-Bundesliga will der Sportvorstand nichts wissen. „Wir haben kein Problem mit Heimniederlagen, wir haben ein Problem, weil wir verloren haben“, sagte Bobic am Samstagabend.

Das klang fast schon verniedlichend, denn die Realität ist eine andere: Von den letzten zehn Heimspielen hat die Eintracht nur eines gewonnen. Das ist auch kein gutes Zeugnis für Trainer Niko Kovac, der gerne betont, dass Erfolgserlebnisse zu Hause die Basis für eine gute Saison seien. Bruno Hübner sprach am Sonntag nach einer unruhigen Nacht die ungeschminkte Wahrheit aus: „Was du zu Hause liegen lässt, musst du auswärts wieder holen“, sagt der Sportdirektor: „Sonst steigst du ab.“

Bild-Zoom Foto: Christian Klein (FotoKlein) Als Krisenmanager gefragt: Eintracht-Coach Niko Kovac.

Die Eintracht hat vor dem Auswärtsspiel in Köln am Mittwochabend (18.30 Uhr) viele Probleme. Hier ein Überblick über die drängendsten:

Taktik: Die Eintracht kommt in massive Schwierigkeiten, wenn der Gegner stark defensiv agiert. Kovacs System mit einer Fünferkette in der Abwehr birgt keine Überraschungseffekte mehr. Und Ballbesitz allein verspricht nicht automatisch Erfolg. Die Außenverteidiger Chandler und Willems waren gegen Augsburg abgemeldet. Auch sonst lief nicht viel über die Flügel. Durch die vom Gegner dicht gemachte Mitte auch nicht. „Vielleicht müssen wir ein Stück weit mutiger spielen – oder uns zurückziehen und dem Gegner das Spiel überlassen“, schlägt Sportdirektor Hübner Veränderungen vor. Der Eintracht fehlt momentan auch ein echter Kreativspieler. Diese Rolle könnte Marco Fabián zufallen, wenn er wieder gesund ist.

Kevin-Prince Boateng: Der spektakulärste Sommer-Transfer, kurz vor Toresschluss. Aber große Namen bedeuten nicht unbedingt große Leistungen. Sein Tor in Mönchengladbach war wichtig. Ansonsten sucht der Prinz noch seine Rolle. Gegen Augsburg blieb er im Sturm wirkungslos. Nach den Umstellungen der zweiten Halbzeit lief es im offensiven Mittelfeld besser. Skandale werde es mit ihm nicht mehr geben, hat der 30-Jährige unlängst erklärt. Gestern hat „Bild“ unter Berufung auf den Präsidenten von Boatengs letztem Club Las Palmas gemeldet, der Star könne wegen einer Vertragsklausel jederzeit zurückkehren. Die Eintracht habe darauf verwiesen, dass man sich grundsätzlich nicht zu Vertragsinhalten äußere. Wie ein Dementi klingt das nicht. Und es könnte die Kritiker bestätigen, die von der Mannschaft als „Söldnertruppe“ sprechen.

Sébastien Haller : Der französische Stürmer war der „Königstransfer“ vor der Saison – mit sieben Millionen Euro Ablöse teuerster Spieler der Eintracht-Geschichte. Aber das darf ihn nicht unantastbar machen. Denn geht es nur nach den offensichtlichen Eindrücken müsste zum Beispiel in Köln Luka Jovic von Beginn an spielen. Der gegen Augsburg eingewechselte Serbe hat das Tor zum 1:2 erzielt, hat auch sonst viel Druck entfacht und wurde explizit gelobt von Kovac. „Luka hat seine Sache sehr gut gemacht“, hatte der Trainer gesagt. Klarer Fall also: Jovic rein, Haller aus. Denn so gut Jovic in den letzten zwanzig Minuten gespielt hatte, so schlecht war Haller über die gesamte Spielzeit. Und doch ist es kein klarer Fall. Denn sollte sich Kovac nun tatsächlich dafür entscheiden, Haller rauszunehmen, könnte den das weit zurückwerfen. Das Selbstvertrauen wäre wohl endgültig dahin, denn schon gegen Augsburg hatte der 23 Jahre alte Franzose fast schon verzweifelt gewirkt, weil ihm trotz bester Chancen einfach kein Tor gelingen will. Und Tore werden von einem Spieler, der als Torjäger verpflichtet wurde, nun mal erwartet. Der Eintracht-Trainer wird es sich also dreimal überlegen, ob er Haller auf die Bank setzt, mal ganz abgesehen von taktischen Erwägungen für die Partie beim Tabellenschlusslicht. Jovic könnte natürlich auch als Partner von Haller spielen, dann aber müsste Kevin-Prince Boateng weichen, zumindest aus dem Angriff.

Alte und Neue: Kovac muss auch andere personelle wie taktische Fragen gewinnbringend beantworten. Nach Aussage von Manager Hübner wird Branimir Hrgota, zuletzt zweimal überhaupt nicht berücksichtigt, gegen Köln in den Kader zurückkehren. Ein weiterer Stürmer also. Dabei werden im Aufgebot natürlich auch Alternativen zu den Abwehr- und Mittelfeldspielern gebraucht. Kovac legt immer viel Wert darauf, auch die Bank ausgewogen zu besetzen. Also Hrgota für Ante Rebic, der nach seiner Rückkehr auch noch keine Bäume ausgerissen hat? Für Rebic freilich gilt Ähnliches wie für Haller. Ihn jetzt komplett auszubooten, würde ihn ziemlich treffen. Freilich: Kovac hat das „Glück“, dass innerhalb von vier Tagen zwei Auswärtsspiele auf dem Programm stehen, am Samstag muss die Eintracht ja nach Leipzig. Da kann er sich auf Frische bei den einen und Schonung für die andere berufen und eine „Rotation“ durchführen.

Auch auf anderen Positionen gibt es offene Fragen. Denn gerade neue Spieler wie Simon Falette, mit Abstrichen auch Carlos Salcedo, vor allem aber Jonathan de Guzman , haben noch nicht gezeigt, was von ihnen erwartet wird. So wurde Manager Hübner schon gefragt, was denn de Guzman besser könne als Marc Stendera. Diese Fragen könnte man ausweiten: Was kann Falette besser als Marco Russ? „Wer verliert, hat keine Argumente“, sagt Kovac. Das allerdings stimmt nicht so wirklich. Natürlich hat ein Trainer Argumente, denn im Gegensatz zu allen anderen sieht er die Spieler auch unter der Woche auf dem Trainingsplatz.

Doch ein Körnchen Wahrheit steckt auch in der Aussage. Denn wenn eine Mannschaft verliert, versucht der Trainer, zunächst die Ruhe zu bewahren und nicht alle Überzeugungen über den Haufen zu werfen. Im zweiten Schritt aber muss er Änderungen vornehmen, taktischer wie personeller Art. Anders nämlich wäre eine Mannschaft in ihrer Gesamtheit nicht zu führen. Denn was sollen Spieler wie Stendera, wie Russ, wie Slobodan Medojevic sagen, um nur drei zu nennen, wenn sie spüren, sie bekommen keine Chance, nur weil andere neu gekommen sind? Ein schwieriges Thema für jeden Trainer. Ein besonders schwieriges in diesen Tagen für Niko Kovac.

