Charlys Blickwinkel: Vieles ist möglich

Toll, die erfreulichen Ergebnisse der Frankfurter Eintracht halten weiter an. Ich hatte ja schon vor dem 2:1-Sieg über Dortmund gesagt, dass wir uns nicht verstecken dürfen. Das war ein richtig gutes Spiel. Ich hatte die Borussia noch nie so hilflos gegen uns gesehen. Das war auch das Ergebnis einer gelungenen taktischen Einstellung. In Augsburg ging es dann zunächst grandios weiter. Besser als in den ersten 30 Minuten kann man kaum Fußball spielen. Ich musste grinsen, als der Sky-Reporter die Eintracht mit dem FC Bayern verglich. Kein Wunder, dass unsere Jungs derzeit vor Selbstvertrauen strotzen. Gut, sie haben beim FCA dann einige Fehler gemacht, denn die Gastgeber haben das Prinzip von Dirk Schuster umgesetzt, uns immer wieder in Zweikämpfe verwickelt. Augsburg war noch nie unser Lieblingsgegner, deshalb war es wichtig, dass wir am Ende einen Punkt geholt haben.

Die vor ein paar Wochen von Niko Kovac geforderten zehn Punkte bis Weihnachten haben wir bereits. Aber ich habe keine Angst, dass sich die Mannschaft deshalb ausruhen wird in den restlichen Spielen. Im Gegenteil: Die sind richtig heiß, wollen in der Tabelle möglichst weit vorne überwintern. In der Einstellung hat sich Grundlegendes verändert. Hatte man vor einem Jahr nach einem 0:1 gegen die Bayern gesagt, dass halt mehr nicht drin war, haben sich nun die Spieler über das 1:1 in Augsburg nicht etwa gefreut, sondern geärgert. Da ist viel mehr Zug drin, jeder sieht, was möglich ist, dass die Konkurrenz auch nur mit Wasser kocht.

Gegen Hoffenheim haben wir nun wieder mal ein Duell auf Augenhöhe, für beide Vereine verläuft die Saison bisher super. Die Kraichgauer können noch nicht auf eine ganz lange Bundesliga-Geschichte zurückblicken, für mich sind sie aber alte Bekannte. Denn in meiner Jugend spielte ich noch im alten Hoffenheimer Stadion gegen sie. Deswegen schaue ich mir gerne ihre Spiele an. Wobei ich am vergangenen Wochenende erschrocken war, wie Kölner Idioten wieder mal Dietmar Hopp verbal angefeindet haben. Die sollen einfach die Schnauze halten; ich weiß, dass Hopp ein toller Mensch ist, der nicht nur die TSG, sondern eine ganze Region unterstützt. Ich hoffe, ich sehe ihn am Freitag mal wieder. Wobei: Vor einem Jahr hatte er mich „gezwungen“, ein Foto mit einem TSG-Schal um den Hals zu machen. Nur gut, dass es nirgendwo veröffentlicht worden ist.

Gut, dass Marco Fabian seine Gelb-Sperre abgesessen hat. Sein Fehlen in Augsburg hat zwar kein richtiges Loch gerissen, aber bei einem Heimspiel ist es trotzdem gut, wieder auf seine Ideen zurückgreifen zu können. Der Mexikaner ist einfach sehr spielstark. Stark ist auch wieder Alex Meier, auch wenn er kein Tor erzielt. Unser Kapitän hat den Rucksack abgeworfen, den er wegen diverser Zeiten auf der Bank zunächst gespürt hat. Läuferisch ist er voll da, ist einsatzfreudig und stark beim Kopfball. Da ist es nur eine Frage der Zeit, wann er wieder trifft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Alex gegen Hoffenheim zum Masterplan unseres Trainers gehört. Wobei: Bei Niko Kovac muss man immer mal mit Überraschungen rechnen.

Während in Frankfurt große Freude herrscht, durchlebt man 30 Kilometer südlich die erste Krise seit drei Jahren. Die heile Lilien-Welt wurde am Montag mit der Trainerentlassung beendet, man ist in der brutalen Bundesliga-Welt angekommen. Das Präsidium musste eine Entscheidung treffen, an die vor einem halben Jahr nicht mal im Traum gedacht worden war. Man hat eben erkannt, dass ohne Notbremse der Klassenerhalt nicht mehr zu packen ist. Es besteht jetzt die Chance auf einen wirklichen Neuanfang, auf das Besinnen auf alte Tugenden.

Ich freue mich natürlich, dass Ramon Berndroth nun zumindest für drei Spiele die Chance erhält. Er war ja sowohl in Lübeck als auch bei der Eintracht mein Co-Trainer gewesen. Cheftrainer in der Bundesliga ist zwar Neuland für ihn, aber er ist ein so erfahrener Typ und kennt alle Darmstädter Spieler ganz genau. Ich habe ihm grinsend geschrieben, dass er nun alles einbringen kann, was er bei uns gelernt hat.

Seine Aufgabe ist nicht einfach, viele gute Spieler sind im Sommer gegangen, mit dem Wechsel von Dirk Schuster wurde den Lilien das Herz heraus gerissen. Aber Ramon Berndroth hat nun sogar die Chance, längerfristig an vorderster Front zu stehen. Zumal ich nicht glaube, dass ein Trainer von einem Kaliber eines Bruno Labbadia, der ja schon bei den Südhessen gehandelt wird, ein solches Risiko eingehen wird.

Zum Schluss noch ein paar Worte zu Leipzig, genauer zu Timo Werner. Ich war richtig erschrocken, wie ein so junger Spieler nach nur wenigen Sekunden gegen Schalke überhaupt auf die Idee kommt, einen Elfmeter so zu schinden. Da war der Aufsteiger gerade auf dem Weg, sein Image mit wirklich gutem Fußball zu verbessern. Jetzt sind viele Sympathien wieder weg. Auch wenn es eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters war, hätte Werner einen Denkzettel in Form einer Spielsperre verdient gehabt.