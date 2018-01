Eintracht Frankfurt: Vier Eintracht-Spieler von Gelb-Sperre bedroht

Gelbgefahr bei der Eintracht! Gleich vier Spieler (Kevin-Prince Boateng, Gelson Fernandes, Mijat Gacinovic und Ante Rebic) droht bei der nächsten Gelben Karte eine Sperre. Alle sind schon mit vier Verwarnungen vorbelastet. Für das Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg kehrt nach einer solchen Sperre wieder Simon Falette zurück. Das ist auch bitter nötig, denn in Marco Russ droht nach David Abraham ein weiterer Innenverteidiger verletzt auszufallen.

Russ plagt sich mit Problemen an der Ferse, musste zuletzt gegen Freiburg nach 78 Minuten ausgewechselt werden. Wann Abraham wieder spielen kann, ist weiter offen. Der Kapitän hat sich beim Auswärtsspiel beim Hamburger SV am 12. Dezember eine Wadenverletzung zugezogen, die als „Hämatom“ diagnostiziert wurde. Seitdem kommt Abraham nicht mehr so richtig auf die Beine, hat hauptsächlich auf dem Ergometer gesessen. In dieser Woche soll er endlich wieder auf den Platz zurückkehren.

Auf Ante Rebic wird Trainer Niko Kovac am Samstag auf alle Fälle wieder zurückgreifen können. Der Stürmer hat nach seiner Erkältung bereits am Sonntag wieder mit den Reservisten trainiert und soll an diesem Dienstag, wenn nach einem freien Tag die Vorbereitung auf das Spiel beginnt, wieder mit der Mannschaft üben.

Ob Rebic gleich wieder in der Anfangsformation stehen wird, ist allerdings offen. Beim letzten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Spanien gegen Aue hatten dem Trainer die Einstellung und die Leistung seines kroatischen Landsmannes überhaupt nicht gefallen. Das soll er Rebic auch ziemlich deutlich gesagt haben. Danach war der Nationalspieler krank. Jetzt hat er die Chance, den Trainer wieder von seinen Qualitäten zu überzeugen. pes