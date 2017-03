Eintracht Frankfurt: Vierte Niederlage in Serie: Die Eintracht hadert mit dem Schiedsrichter

Es waren keine expliziten Verschwörungstheorien, die nach dem Schlusspfiff die Runde machten. Aber auf Frankfurter Seite war man sich einig, dass Schiedsrichter Günter Perl und sein Team ihren gehörigen Anteil daran hatten, dass die Eintracht gestern als Verlierer vom Platz ging. „Es werden in letzter Zeit viele unglückliche Entscheidungen gegen uns gepfiffen. Das ist für den Kopf nicht optimal“, monierte Sportdirektor Bruno Hübner.

Gleich in zwei Szenen fühlten sich die Frankfurter beim 1:2 (1:1) gegen den SC Freiburg massiv benachteiligt. Ein Treffer von Ante Rebic wurde wegen vermeintlicher Behinderung von Freiburgs Torwart Alexander Schwolow durch Mijat Gacinovic nicht anerkannt. „Ich habe selbst Fußball gespielt. Das war kein Foul“, urteilte Eintracht-Trainer Niko Kovac. Und Freiburgs Florian Niederlechner stand bei seinem Siegtor in der 59. Minute klar im Abseits. „Der Linienrichter ist schwer ins Spiel gekommen, von den ersten vier Einwurfentscheidungen waren vier falsch, und diese Form hat er bis zum Schluss gehalten“, beschwerte sich Hübner ironisch.

„Diese Niederlage musste nicht sein“, meinte Kovac: „Ich habe ein bisschen das Gefühl: Wir sind Eintracht Frankfurt, haben viele Gelbe und Rote Karten. Da heißt es, da pfeifen wir mal dagegen.“

Seine Mannschaft, so sein Eindruck, sei bei den Schiedsrichtern abgestempelt: „Wir sind nicht unter einer Lupe, sondern unter einem Teleskop. Wir dürfen gar nichts mehr, demnächst dürfen wir uns vielleicht noch anschauen und die Hand geben.“

Die Frankfurter hatten andererseits Glück, dass der Schiedsrichter bei Ante Rebics Tritt auf den Fuß des Freiburgers Lukas Kübler in einer Freistoßmauer nicht im Bilde war. „Die Aktion war natürlich nicht okay“, gab Sportdirektor Hübner zu: „Aber dann muss der Freiburger sich auch nicht so theatralisch herumwälzen. So viel Schauspielerei, das gefällt mir im Moment nicht.“

Ach ja, Fußball gespielt wurde gestern Nachmittag auch noch. Und die Frankfurter Krise allein an Schiedsrichter-Entscheidungen festzumachen, greift zu kurz. Die Eintracht steht nach der vierten Niederlage und zweiten Heim-Schlappe in Folge zwar immer noch auf Platz sechs. Aber spielerisch erinnert sie inzwischen an vergessen geglaubte schlechte Zeiten der Vorsaison. Das durch Sperren, Krankheiten und Verletzungen dezimierte Team lässt derzeit alles vermissen, was es während der Hinrunde so stark gemacht hat. Selbstsicherheit, Bissigkeit, Kompaktheit in Mittelfeld und Abwehr, Torgefahr: Fehlanzeige.

Dabei ging es gegen Freiburg ganz ansprechend los. Branimir Hrgota schoss schon in der 11. Minute das Führungstor. Doch beim 1:1 durch Niederlechner (25.) war es dann nicht der Schiedsrichter, sondern die Eintracht selbst, die diesen Treffer ermöglichte. Die Gäste spielten einen langen Ball in die Spitze. Da aber Hasebe aus dem Abwehrzentrum herausrückte und Hector seinen Gegenspieler laufen ließ, stand Niederlechner auf einmal alleine vor dem Frankfurter Tor und vollstreckte cool.

„Nicht gut drauf im Moment“

Danach lief bei den Gastgebern abgesehen von dem nicht gegebenen Tor durch Rebic und einer großen Chance des eingewechselten Meier in der Nachspielzeit nicht mehr viel zusammen. „Die Wahrheit ist: Wir Spieler sind nicht gut drauf im Moment“, sagte Torwart Lukas Hradecky: „Was uns stark gemacht hat, war unsere Teamleistung. Vielleicht wollen wir im Moment zu viel. Vielleicht machen uns die Niederlagen nervös. Vielleicht wollen einige in dieser Situation nicht den Ball haben. Wir helfen uns gegenseitig jedenfalls zu wenig.“

Von einem grundsätzlichen Problem seiner Mannschaft will der Trainer allerdings noch nichts wissen: „Wir haben trotz des Pokalspiels unter der Woche körperlich dagegengehalten. Die Mannschaft hat alles gegeben. Ich muss ihr trotz der Niederlage ein Kompliment aussprechen.“ Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Der Trend-Pfeil zeigt nach unten. Frankfurt hat auf Platz sechs nur noch zwei Punkte Vorsprung auf seine Verfolger. Selbst die aktuell so starken Gladbacher, Gegner im Pokal-Halbfinale, sind schon bis auf drei Punkte herangekommen. Kovac flüchtete sich in seine Kernthese: „Wir sind nicht so stark, wie wir geredet und geschrieben wurden. Wir sind eine Mannschaft, die zuallererst 40 Punkte braucht. Danach können wir über andere Dinge reden.“

Und ein schnelles Erfolgserlebnis ist nicht in Sicht. Am nächsten Wochenende muss die Eintracht zu den extrem torhungrigen Münchner Bayern. „Wir müssen die Mannschaft mental wieder aufbauen“, hat sich Niko Kovac vorgenommen und seinen Spielern heute freigegeben. „Nach Regen kommt auch wieder Sonne“, lautet sein Motto. Eine Niederlage in München hat der Trainer aber wohl schon eingepreist: „Auch das Spiel in München wird uns nicht umhauen, egal was passiert.“