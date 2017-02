Eintracht Frankfurt: Vollstrecker Hasebe: Wie ein alter Hase neue Erfahrungen sammelt

Auch im reifen Fußballer-Alter von 33 Jahren erlebt Makoto Hasebe in dieser für die Frankfurter Eintracht so erfolgreichen Saison immer wieder etwas Neues. Nicht nur wegen der Traumrolle als Libero, die ihm Trainer Niko Kovac auf den Leib geschneidert hat. Im ungleichen Hessenduell gegen Darmstadt 98 (2:0) war dieser Job ausnahmsweise nicht gefragt, er rückte wieder ins Mittelfeld vor – und erlebte auch auf der alten Position eine neue Herausforderung: Hasebe brachte es auf den Punkt, erstmals überhaupt trat er in der Bundesliga zu einem Elfmeter an. „Das habe ich bisher nur im Pokal im Elfmeterschießen gemacht“, sagte Japans Kapitän lächelnd, als er auch diese Aufgabe mit aller Routine bewältigt hatte.

Eine gewisse Logik hatte dieser von Kovac vorgenommene Wechsel in der Schützen-Rangordnung: Alexander Meier hat in dieser Bundesliga-Saison zwei Strafstöße verschossen – und Hasebe, der in der ersten Pokalrunde in Magdeburg selbst im Elfmeterschießen scheiterte, in der zweiten gegen Ingolstadt bei ähnlicher Gelegenheit aber sicher traf, macht in diesen Wochen und Monaten sowieso eigentlich alles richtig. In letzter Reihe lieferte er beim 1:0 auf Schalke die nächste herausragende Leistung ab, und gegen Darmstadt machte er am Sonntagabend genauso gut weiter, nur eben auf seiner angestammten und immer noch bevorzugten Sechser-Position als Löcherstopfer und Strippenzieher vor der Abwehr.

„Makoto haben wir ins Mittelfeld gezogen, um den Ball schneller zirkulieren lassen zu können“, erklärte Kovac. Das klappte gut, und gegen destruktive Darmstädter wäre ein Libero auch überflüssig gewesen. „Darmstadt hat nur eine Spitze aufgeboten, deswegen haben wir mit Viererkette gespielt“, sagte der Mann, den sie „Hase“ nennen, nach seiner gelungen Zurückversetzung in die Schaltzentrale.

Möglicherweise wird das in nächster Zeit doch wieder öfter sein Revier, nachdem durch den Abgang von Szabolcs Huszti mit Omar Mascarell nur noch eine richtige Fachkraft dafür bereit steht. Hasebe macht sich so oder so keine Sorgen. „Dass Huszti wechselt, ist bitter“, meinte er. „Aber wir sind da sehr flexibel, können auch mit einem Sechser und zwei Achtern spielen. Und wir haben immer noch genug Qualität und viele gute junge Leute.“



Er sei da optimistisch, meinte er nach seinem zweiten Treffer in gut zweieinhalb Eintracht-Jahren. Wie der gegen Darmstadt, wie im Abstiegskampf Ende April, als er den überlebenswichtigen Ausgleich schoss. Auch dieses Elfmetertor war für ihn nun etwas Besonderes: „Es war ja ein Derby.“ Und wieder eine neue Erfahrung für einen alten Hasen.

