Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg: Vor 19 Jahren: Eintracht wird Tabellenführer - in Liga zwei

23. März 1998 - an diesem Montag steht mit dem Aufeinandertreffen des Tabellenersten und des Dritten das Spitzenspiel der Zweiten Bundesliga an. Beide, Gastgeber Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg, wollen am Ende der Spielzeit den Aufstieg in die Beletage des Fußballs vermelden können.

Für die Eintracht gilt es zudem, die in den letzten Jahren eher dürftige Bilanz gegen die Breisgauer aufzubessern. Der letzte Pflichtspielsieg gegen Freiburg ist mittlerweile fast vier Jahre her – am 6. März gewannen die Mannen um Trainer Toppmöller im Erstligaduell nach Toren von Yeboah (2) und Gaudino an der Dreisam mit 3:1.



Entsprechend respektvoll äußert sich Eintracht-Coach Horst Ehrmantraut vor der Partie: „Freiburg hat zwar die bestbesetzte und spielstärkste Mannschaft der Liga, dennoch wollen wir das Spiel offensiv angehen, müssen aber höllisch auf Konter aufpassen.“ Ergänzend fügt er hinzu: „Vor einem Monat schien Freiburg mit fünf Punkten Vorsprung schon durch, jetzt muss die Mannschaft nach einem Durchhänger nach hinten austreten. Zum Aufstieg braucht man 58 Punkte, da liegt auch vor uns noch eine harte Strecke.“

Bilderstrecke Eintracht vs. SC Freiburg: Der Faktencheck zum Match

„Unsere magere Punkteausbeute in der Rückrunde täuscht über unsere guten spielerischen Leistungen hinweg, und deswegen ist es auch nicht so, dass wir jetzt ängstlich wären. Denn wir brauchen nicht nach den anderen zu gucken, solange wir alles selbst in der Hand haben“, meint der 33-jährige SCF-Akteur Michael Frontzeck.

"Praktisch schuldenfrei"

Während der Trainer seine Aufstellung plant, hat auch Gaetano Patella basteln müssen. Sogar zweigleisig, denn die Eintracht hat ihre Lizenzunterlagen für die kommende Saison beim DFB eingereicht. „Wir sind praktisch schuldenfrei“, erklärt der Schatzmeister stolz, um auszuführen, dass sie im Aufstiegsfall mit einem Etat von 32 Millionen Mark und einem Zuschauerschnitt von 29.000 rechnen. Nicht mit seinem Einsatz hat hingegen Burhanettin Kaymak gerechnet, der neben Bindewald und Libero Houbtchev in der Abwehr beginnen wird, während Kutschera das defensive Mittelfeld verstärken soll. Darüber hinaus darf Gebhardt nach seiner vom Trainer verordneten Denkpause wieder auf der linken Außenbahn ran, und Sobotzik spielt als hängende Spitze neben Epp, so dass für Zampach und Westerthaler zunächst nur ein Platz auf der Bank reserviert ist.

Bilderstrecke Eintracht vs. Freiburg: Die Spieler im Duell "Mann gegen Mann"

Montagsverkehr und mit 36.000 Besuchern ein bundesligareifer Zuschauerandrang sorgen dafür, dass Hunderte noch vor den Toren stehen, als die Eintracht bereits für einen Paukenschlag sorgt. Denn vom Anpfiff weg drängen die Frankfurter die Gäste weit in die eigene Hälfte und unterbinden jeden Angriffsversuch der Breisgauer bereits weit in deren Hälfte. Kaum drei Minuten sind gespielt als Sobotzik sich den Ball vor dem Strafraum erkämpft, sogleich drei Abwehrspieler wie lästige Slalomstangen umkurvt und den Ball am nur verdutzt dreinschauenden Torhüter vorbei zum 1:0 für die Eintracht ins Netz spitzelt.

Und die Eintracht lässt den Vorwärtsgang eingelegt. Immer wieder geht es über Brinkmann und Gebhardt, der seine alte Form gefunden zu haben scheint. Doch bereits nach 17 Minuten muss Horst Ehrmantraut umstellen, denn Houbtchev humpelt mit einer Oberschenkelzerrung vom Platz. Weber rückt auf die Liberoposition, Brinkmann nach halbrechts, Zampach kommt nun auf der rechten Außenbahn zum Einsatz. Nach der Zwangsumstellung ziehen sich die Frankfurter ein wenig zurück, so dass Freiburg nun im eigenen Mittelfeld nach Belieben kombinieren kann. Doch viel weiter kommen sie nicht, immer wieder ist ein Abwehrbein dazwischen, wenn sie es doch einmal nach vorne versuchen.

Aber auch die Eintracht kommt nicht mehr durch die engmaschige Freiburger Abwehr, so dass es Weber (21.) und Schur nach einer tollen Kombination über fünf Stationen (25.) ebenso wie auf der anderen Seite Kobiashvili nur mit Schüssen von der Strafraumgrenze probieren, die jedoch nicht für größere Gefahr sorgen. Nach einer halben Stunde muss schließlich auch Freiburgs Coach Volker Finke umstellen, denn nach einem Zusammenstoß bei einem Kopfballduell mit Schur muss Frontzeck mit einem Jochbeinbruch vom Platz, und Pavlin kommt neu in die Partie. Nachdem Freiburg durch Bayas Schuss in der 31. Minute zu seiner ersten halbwegs gefährlichen Chance kommt, geht es ohne weitere nennenswerte Ereignisse in die Pause.

Auf der Kippe

Mit Wassmer im Sturm für Ben Slimane, der gegen Bindewald keinen Stich machte, und scheinbar klingenden Ohren von der Kabinenansprache beginnen die Gäste die zweite Halbzeit mit sehr viel Druck, so dass sich erste kleine Lücken in der bis dahin sicheren Abwehr der Frankfurter offenbaren. So können sich Weißhaupt (51.) und Kobiashvili (52.) im Strafraum durchsetzen und abziehen, aber Nikolov pariert jeweils hervorragend. „Da stand das Spiel auf der Kippe“, urteilt Finke nach der Partie.

Die nun offensive Spielweise der Freiburger lädt die Eintracht zum Kontern ein. Und nach einer gespielten Stunde zeigen die Riederwälder, dass sie auch diese Spielart verstehen, als Weber einen Freistoß im Halbfeld schnell ausführt. Zwar können die Breisgauer zunächst klären, aber Zampach ist zur Stelle, erkämpft sich die Kugel und schickt Westerthaler auf die Reise, der sich zuvor auf die rechte Außenbahn geschlichen hatte. Der schaut kurz in die Mitte und sprintet fast bis zur Torauslinie, um den Ball zurück auf den mitlaufenden Zampach zu legen, der seine gute Leistung mit seinem ersten Saisontor zum 2:0 krönt. Während es „Nie mehr Zweite Liga“ von den Rängen schallt, macht sich kurz nach der Führung Gebhardt auf dem Weg, den Vorsprung weiter auszubauen, er wird allerdings rüde von hinten von den Beinen geholt. Überhaupt gehen die Freiburger jetzt weniger spielerisch als vielmehr ruppig zu Werke, werden dafür vom Schiedsrichter nicht abgestraft. Aber auch die Brechstange nützt ihnen nichts, Kutschera und Schur stehen vor der Abwehr wie eine Wand, und Wassmer gelingt es ebenso wenig wie Ben Slimane im ersten Abschnitt, sich gegen Bindewald durchzusetzen. Nur Iashvili hat noch eine Chance mit einem Lattenschuss, dann pfeift Schiedsrichter Fröhlich ab.

Nach dem fünften Sieg im sechsten Rückrundenspiel steht die Eintracht nun an der Tabellenspitze mit 46 Zählern vor dem 1. FC Nürnberg und Freiburg. Am Ende werden alle drei aufsteigen.

Mehr zum Thema

