Eintracht Frankfurt: Vor dem Dortmund-Spiel: Noch 3.500 Tickets sind übrig

Für das Bundesliga-Heimspiel der Eintracht gegen Borussia Dortmund sind noch 3.500 Karten erhältlich. Von Donnerstag, 27. Oktober an, können die Fans sie kaufen.

Nach Ende der Vorkaufsfristen für Eintracht-Mitglieder und Dauerkartenbesitzer sind für das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Sa., 26.11.2016, 15:30 Uhr) noch etwa 3.500 Tickets verfügbar. Dies meldete der Verein am MIttwoch.

Die Resttickets sind von Donnerstag, 27. Oktober an, im freien Verkauf zu kaufen; im Online-Ticketshop unter http://www.eintracht.de/tickets/tageskarten/ (dort ab 07:00 Uhr), in den hauseigenen Fanshops Commerzbank-Arena, Riederwald, City (Sportarena), Eintracht Shop, im Partner-Fanshop WEMAG (Fulda) sowie in den offiziellen VVK-Agenturen (jeweils zu den üblichen Öffnungszeiten) erhältlich.