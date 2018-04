Eintracht Frankfurt: Vor dem Gang nach München gibt es zahlreiche Problemzonen

Eintracht-Trainer Niko Kovac trifft am Samstag auf seinen künftigen Club. Und die Qualifikation für Europa ist auch noch in Gefahr.

Niko Kovac ist intelligent genug, um einen Satz beim heutigen Pressegespräch nicht zu formulieren. Dass das Spiel am kommenden Samstag bei Bayern München ein Spiel wie jedes andere sei.

Mehr Brisanz ist für den Trainer der Frankfurt am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga schließlich kaum vorstellbar. Kovac trifft mit seiner aktuellen Mannschaft auf den künftigen Arbeitgeber. Nur drei Wochen später sieht man sich beim Pokal-Finale in Berlin bereits wieder. Und schließlich geht es für Kovac und die Eintracht ja auch um das Erreichen des vielleicht noch wichtigeren Saisonzieles: die Qualifikation für die Europa League. Hier ein Überblick über die Problemzonen bei der Eintracht vor dem schweren Gang nach München:

Das Trainer-Theater: Es ist eine erhebliche Belastung – für Niko Kovac selbst, aber auch für das Verhältnis zwischen der Eintracht und den Bayern. Kovac hat seine Glaubwürdigkeit durch das Lavieren rund um seinen Wechsel nach München beschädigt. Das Job-Hopping soll nach einem einzigen Anruf aus München beschlossene Sache gewesen sein. Diese Version nimmt dem Kroaten in Frankfurt niemand ab.

Beim Heimspiel gegen Hertha BSC erntete der Trainer bei der namentlichen Team-Vorstellung gellende Pfiffe. Seit ein paar Tagen kursieren in der Stadt T-Shirts mit dem Eintracht-Wappen und dem Aufdruck: „DFB-Pokalsieger 2018 – Stand jetzt“. Eine Hommage an Kovacs abwiegelndes und verschleierndes Statement bei der Frage nach seiner Zukunft vor noch nicht allzu langer Zeit.

Ein anderes Thema ist das Vorpreschen der Münchner Bosse bei der Verkündung ihres neuen Trainers. Nach Gutsherrenart wurde die Personalie an die „Haus-Medien“ von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge durchgesteckt. Und die Eintracht dadurch buchstäblich über Nacht vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic nannte das „unprofessionell und respektlos“. Was die Herren von der Säbener Straße dazu anstachelte, nur noch mehr von oben herab über die Eintracht-Führung zu reden. Da wird rund um das Spiel am Samstag noch einiges auszuräumen sein.

Die Saison-Bilanz: Es gibt mehrere Szenarien für den Abschied von Niko Kovac aus Frankfurt. Pokalsieg und Qualifikation für das europäische Geschäft – beides ist noch drin, sogar im Paket. Aber es gibt auch berechtigte Zweifel.

In Berlin ist die Eintracht gegen einen FC Bayern im Triple-Modus klarer Außenseiter. Und Europa? Die Gefahr, dass dieser Traum ganz am Ende noch platzt, ist groß.

Die Heimpleite gegen Berlin manifestierte den Trend, der momentan gegen die Frankfurter spricht. Seit vier Spielen ist die Eintracht in der Liga ohne Sieg, kassiert viele Gegentore. Der Vorsprung auf den Tabellen-Achten Mönchengladbach beträgt nur noch drei Punkte. Und das Restprogramm ist mit Spielen in München gegen Hamburg und auf Schalke schwerer als das der Konkurrenz (lesen Sie dazu unsere gesonderte Auflistung).

Die Mannschaft: Sie wirkt auf der Zielgeraden ausgelaugt – mental wie körperlich. Spieler wie Boateng und Rebic sind offensichtlich doch nicht so einfach zu ersetzen. Im Nachhinein erscheint die Willensleistung beim Pokal-Triumph auf Schalke wie eine Trotzreaktion auf das Trainer-Theater. Wie eine einmalige Trotzreaktion, wenn man das nachfolgende Heimspiel gegen Berlin gesehen hat.

Das Pokalspiel auf Schalke war für Kapitän David Abraham das „Finale vor dem Finale“. Jetzt müsste die Devise für die Liga lauten: Die letzten drei Spiele sind die Finals vor dem Finale (in Berlin). Und eine Rotation aus Prinzip kann sich Kovac jetzt nicht mehr leisten. Schon in München muss – anders als gegen Berlin – die stärkste verfügbare Mannschaft auflaufen – schon um dem künftigen Arbeitgeber Entschlossenheit zu demonstrieren.

Und sollte Europa erreicht werden, muss das Team in allen Teilen gezielt weiter verstärkt werden. Eine Belastung in drei Wettbewerben wird sonst kaum zu stemmen sein.