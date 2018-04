Eintracht Frankfurt: Vor dem Halbfinale: Der FC Schalke 04 im Pokal-Check

Leicht wird es ganz bestimmt nicht, in der Arena Auf Schalke zu bestehen und den Finaleinzug zu sichern. Aber dass die Eintracht auch solche Aufgaben meistern kann hat sie letztes Jahr im Halbfinale gegen Borussia Mönchengladbach gezeigt, als der Favorit im Elfmeterschießen aus dem Turnier geworden wurde. Gegen die Knappen braucht es mindestens eine genauso große Energieleistung wie im vergangenen Jahr.

Schalke spielt wirklich eine überragende Saison, sowohl in der Liga als auch im DFB-Pokal. Zugegeben, bei den Auslosungen war das Glück stets auf der Seite der Gelsenkirchener. In der ersten Runde musste S04 in den Osten nach Berlin. Gegner war der BFC Dynamo. Der traditionsreiche Verein aus der Hauptstadt spielt mittlerweile in der Regionalliga und dort eine starke Saison. Das Pech der Truppe von Ex-Profi Rene Rydlewicz ist aber Energie Cottbus, das die Regionalliga Nordost dominiert und mit großem Vorsprung Meister wird. In der 1. Hauptrunde gelang den Schalkern in Berlin ein hart umkämpfter 2:0-Erfolg. Konoplyanka stellte den Sieg mit einem späten Doppelpack (78. und 90. Minute) sicher. Ein typisches Duell am Anfang der Pokalrunde, das die Schalker letztendlich souverän lösten.

In der 2. Runde musste die Tedesco-Truppe nach Hessen. Gegner war in der Brita-Arena der SV Wehen Wiesbaden. Schalke machte mit aufopferungsvoll kämpfenden Gastgebern kurzen Prozess und gewann am Ende hochverdient mit 3:1. Das erste Bundesligaduell für S04 gab es dann im Achtelfinale. Der 1. FC Köln wurde den Knappen zugelost und es ist ein Heimspiel in der Arena auf Schalke.

Gegen vom Verletzungspech geplagte Kölner tat sich Schalke aber unerwartet schwer und gewann letztendlich glanzlos mit 1:0 durch ein Tor von Max Meyer. Es war die schwächste Leistung der Knappen im laufenden Wettbewerb. Das Losglück riss auch danach nicht ab und so wurde ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gezogen. Die Partie war auf sehr überschaubarem Niveau ohne viele Highlights. Das Tor des Tages zum 1:0-Sieg schoss Guido Burgstaller bereits in der zehnten Minute. Wolfsburg fand in der Offensive das ganze Spiel über nicht statt und konnte sich keine einzige echte Torchance erarbeiten. S04 tat nicht mehr als nötig und schaukelte den knappen Erfolg über die Zeit.

Es fällt auf, dass vor allem die Schalker Defensive im Pokal überzeugt. Wie auch in der Liga machen es die Knappen dem Gegner schwer, Chancen herauszuspielen und dann auch zu nutzen. Die Abstimmung und Organisation in der Abwehr um Anführer Naldo ist fabelhaft und der Garant für die Erfolge in dieser Saison.

Für die Eintracht ist es wichtig, selbst stabil in der Defensive zu stehen und lange die "Null" zu halten. Sollten die Adler in Rückstand geraten, wird es sehr schwer auf Schalke zurückzukommen, auch weil die Gastgeber in einer blendenden Form sind und die eigenen Fans im Rücken für eine extra Portion Motivation sorgen werden. Trotz allem ist Schalke schlagbar, denn offensiv brannten sie im laufenden Pokalwettbewerb kein Feuerwerk ab und taten sich teilweise sehr schwer, selbst Tore zu erzielen.