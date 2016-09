Bilderstrecke Eintracht vs. Lilien: Die Teams im Duell "Mann gegen Mann"

Das Hessenderby in der Bundesliga elektrisiert die Fußballfans im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Die Eintracht trifft im Stadion am Böllenfalltor auf den SV Darmstadt 98. Beide Teams sind runderneuert in die neue Saison gegangen. Wir haben die beiden Teams gegenübergestellt und geschaut, in welchem Team individuell die stärkeren Spieler stehen.