Eintracht-Gegner im Check: Vorsicht vor Knappen-Knipser Burgstaller!

Während sich die meisten Bundesliga-Clubs gerade dezent auf dem Transfermarkt zurückhalten, hält der Schalke 04 das Transferkarussell ordentlich in Schwung. Erst wurde Holger Badstuber von den Bayern ausgeliehen, anschließend Stürmer Guido Burgstaller vom 1. FC Nürnberg geholt und nun auch noch Daniel Caligiuri vom VfL Wolfsburg verpflichtet.Außerdem zuletzt im Gespräch: Hoffenheims Pavel Kaderabek und, kein Witz, Juventus Turins Grandseigneur Patrice Evra, den es nun freilich nach Marseille zieht. Langweilig wird es den Schalke-Fans während des Winter-Transferfensters also nicht. Könnte man sich in Frankfurt mal eine Scheibe von abschneiden.Zumindest ersatzweise, schließlich fällt fast die komplette Offensive der Schalker verletzungsbedingt aus, was überhaupt erst der Grund ist, dass Burgstaller verpflichtet wurde.

Der Österreicher ist den Eintrachtlern noch gut aus der Relegation im Sommer in Erinnerung. Gut, weil er sich damals mit dem Toreschießen dezent zurückhielt. Ein feiner Zug, den er am Freitag gerne wiederholen kann. Dass er prinzipiell allerdings knipsen kann, zeigte Burgstaller zuletzt mit 14 Toren in 16 Zweitligaspielen und auch in seinem Debüt für Schalke, als er den späten Siegtreffer gegen Ingolstadt schoss.

Durch den 1:0-Sieg gegen den FCI sprang Schalke zwar auf Rang zehn, aber einerseits war der Dreier gegen Ingolstadt derart glücklich, dass man nur hoffen kann, dass die Schalker Spieler am vergangenen Samstag auch Lotto gespielt haben. Andererseits war es der erste Sieg in den letzten fünf Spielen. Für einen Club mit internationalen Ansprüchen natürlich viel zu wenig.Bereits in den nächsten Partien dürfte sich abzeichnen, wohin die Reise für Schalke in diesem Jahr geht: Mit einer kleinen Siegesserie könnte man wieder auf die europäischen Startplätze schielen. Ohne eine solche Serie muss sich der geneigte Fan auf eine doch arg mittelmäßige Saison einstellen.In Sachen Eintracht Frankfurt gilt: „Ob auf dem Mars oder dem Mond, überall ein Hesse wohnt.“ Da braucht sich der FC Schalke 04 allerdings nicht zu verstecken, schließlich haben die Schalker sogar himmlische Unterstützung. So war Papst Johannes Paul II. ab 1987 Mitglied des S04, nachdem er im Gelsenkirchener Parkstadion eine Predigt gehalten hatte.

Allerdings, und das schwächt das ganze ein wenig ab: Ab 2005 war der Papst auch Mitglied des Schalker Erzrivalen aus Dortmund. Außerdem noch Ehrenmitglied des FC Barcelona und Real Madrids. Und wahrscheinlich auch jeden anderen Vereins, den er jemals besuchte oder der ihn danach fragte.

Warum die Eintracht gewinnt

Schalke-Fans gelten ja generell als äußerst emotional und leidensfähig. In diesem Sinne: Vorhang auf für Lennard!Tja, nichts, um ehrlich zu sein.An dieser Stelle präsentieren wir sonst eine alternative Vereinshymne. Das Schalker "Blau und Weiß, wie lieb ich dich" absolut gar keinen Grund dazu.Vom oldschoolig-kreativen Text über den schmissigen Gute-Laune-Marschmusik-Beat im Hintergrund bis zum schaurig-schönen Bergarbeiterchor-Gesang: Die Schalker Vereinshymne ist ein absolutes Meisterwerk.Aber vorsicht: Wenn man sie zu oft nacheinander hört, verspürt man irgendwann den Drang, einer Blaskapelle beizutreten.

Ersatzkeeper Heinz Lindner knüpft an seine starke Partie in Leipzig an und vereitelt 26 Großchancen, anschließend wird er noch vor Ablauf der 90 Minuten für 45 Millionen Euro nach China verkauft.



Das Geld braucht die Eintracht indes nicht direkt in neue Spieler zu investieren, denn nach dem großartigen Debüt des Max Besuschkow, der mit zwei Toren und einer Vorlage Mann des Spiels wird, scheinen weitere Neue unnötig. Und so steckt die SGE die Millionen lieber in den dringend benötigten Neubau der Geschäftsstelle.

Stephan Reich ist Buchautor, Redakteur beim Fußballmagazin "11 Freunde" und Eintracht-Fan von Kindesbeinen an. Vor jedem Spiel nimmt er den Gegner auf besondere Weise unter die Lupe.