Eintracht Frankfurt: Wahnsinn: 29 Punkte

Der Weihnachtsfrieden ist gerettet, die Frankfurter Eintracht hat sich mit einem Sieg in die Winterpause der Fußball-Bundesliga verabschiedet und mit 29 Punkten ihr Soll mehr als erfüllt. Das 3:0 (1:0) über Mainz 05 gestern Abend vor 48 500 Zuschauern war aber trotz der frühen Führung durch Branimir Hrgota (18.) ein hartes Stück Arbeit. Der Platzverweis für den Mainzer Jhon Cordoba (55.) war der Türöffner. „Joker“ Ayman Barkok erzielte das 2:0 mit einer tollen Einzelleistung selbst (75.) und bereitete das 3:0 – wiederum durch Hrgota – vor.

Sportvorstand Fredi Bobic meinte: „Für unsere Fans ist das eine überragende Geschichte. 29 Punkte sind ein gelungener Abschluss vom Ergebnis her. Aber heute war auch viel Spielglück dabei. Man hat gesehen, dass der Eine oder Andere auf der Felge geht.“

Wohl noch nie bei einem der meist hitzigen Rhein-Main-Derbys war es in der Frankfurter Arena für kurze Zeit so leise. Vor dem Anpfiff gab es – wie an allen Bundesliga-Schauplätzen an diesem Spieltag – eine Gedenkminute für die Opfer des Anschlages auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Beide Mannschaften spielten mit Trauerflor.

Wie angekündigt, hatte die Polizei ihre Präsenz vor und im Stadion verstärkt. An allen Haupteingängen standen Mannschaftswagen bereit, mit denen möglicherweise angreifende Fahrzeuge blockiert werden sollten. Viele Polizisten patrouillerten mit Maschinenpistolen. Bis Spielbeginn hatte es aber keine Meldungen über größere Zwischenfälle gegeben.

