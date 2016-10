Eintracht Frankfurt: Warum das Sandhausen-Testspiel ein Desaster für die Ersatz-Spieler war

Darf man ein Freundschaftsspiel während der Bundesligapause wirklich ernst nehmen? Oder muss man es ernst nehmen? Das hat sich wohl auch Niko Kovac nach der blamablen Leistung seiner Frankfurter Eintracht bei der 1:3 (0:2)-Niederlage am Freitagabend beim SV Sandhausen überlegt. Der Fußballlehrer hat sich dafür entschieden, nicht einfach den Mantel des Schweigens über die Leistung seiner Mannschaft zu legen. Schon in der Halbzeitpause war der Eintracht-Coach stinksauer, was sich darin ausdrückte, dass er danach auf jede Auswechslung verzichtet hatte. Nach dem Motto: Das müsst ihr jetzt selbst ausbaden. Und nach dem Spiel sprach Kovac Klartext: „Das Ergebnis schmeckt uns überhaupt nicht.“

Dabei war es weniger das Resultat, das so enttäuschte, schließlich ist eine Niederlage bei einem Zweitligisten immer mal möglich, als vielmehr die Leistung, die vor allem jene Profis gezeigt hatten, für die die Partie eine gute Gelegenheit gewesen wäre, positiv auf sich aufmerksam zu machen. Denn Fußballprofis wie Yanni Regäsel, Michael Hector, Taleb Tawatha, Ante Rebic und Branimir Hrgota reklamieren ja eigentlich Plätze im Team. Doch seit Sandhausen sind sie davon weiter entfernt als zuvor. Beim einen oder anderen sind sogar grundsätzliche Zweifel über ihre wahre Leistungsfähigkeit aufgekommen.

Hrgota spielt keine Rolle

Dass Regäsel aktuell meilenweit hinter Stammverteidiger Timothy Chandler angesiedelt ist, wurde zuletzt ja schon deutlich. Der ehemalige Berliner hatte gar nicht mehr dem Aufgebot angehört. Den Rückstand hat er nun bestätigt. Innenverteidiger Hector hat schon gute Ansätze gezeigt. In Sandhausen aber wurde deutlich, dass der Jamaikaner aus London sich noch immer nicht an die Spielweise in Deutschland gewöhnt hat. Immer wieder brauchte er auch unsaubere Aktionen, um seine Gegner unter Kontrolle zu halten. Und ob weite Schläge über 40, 50 Meter aus der Abwehr heraus das richtige taktische Mittel sind, muss der Trainer beurteilen. Dass David Abraham, Hectors Partner in der Abwehrzentrale, wie zuletzt in der Bundesliga in Freiburg auch, sehr hektisch agierte und einen Elfmeter verursachte, war wenig hilfreich. „Wir müssen unter der Woche wieder viele Dinge ändern, damit wir in der Bundesliga wettbewerbsfähig sind“, sagte Abraham später deutlich.

Das gilt auch für drei Neuzugänge, die mit viel Vorschusslorbeer gekommen sind. Taleb Tawatha ist schnell auf den Beinen, das ist unübersehbar. Doch er ist nicht in die Lage, sein Tempo gewinnbringend für die Mannschaft umzusetzen. In Sandhausen musste er, zugegeben, zunächst auf ungewohnter Position spielen, nämlich als eine Art Rechtsaußen. Das ist gründlich schiefgegangen. Nach einer halben Stunde hat der Trainer das Experiment beendet, Tawatha durfte fortan auf „seiner“ Position links in der Viererkette spielen. Und es zeigte sich bald, dass er zumindest aktuell keinerlei Konkurrenz für Bastian Oczipka sein wird.

Seferovic trifft wieder

Genauso wenig wie Branimir Hrgota für Alexander Meier. Auch wenn beide schwach gespielt haben, gilt eben für den Herausforderer, dass er mehr bringen muss als der etablierte Kapitän. Doch dem ehemaligen Mönchengladbacher gelang nicht viel, man könnte auch sagen, gar nichts. Er spielte einfach keine Rolle, gewann keine Zweikämpfe, konnte sich nicht durchsetzen. Der Frust über die unbefriedigende persönliche Situation war ihm anzumerken. Und Ante Rebic? Der trabte nur übers Feld und bestätigte damit im Nachhinein, dass er zuletzt zu Recht nicht berücksichtigt worden war.

Mit all dem konnte Niko Kovac natürlich nicht zufrieden sein. Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, haben die 90 Minuten mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Dazu gehört auch, dass Alex Meier wie schon vor ein paar Wochen gegen Schalke einen Elfmeter verschossen hat. Einen hatte er noch zum 1:2 sicher verwandelt, beim zweiten war er an Torwart Rick Wulle gescheitert. Für Meier kein Grund, in Zukunft auf Strafstöße zu verzichten. „Wenn ich darf, schieße ich den nächsten wieder“, sagte er. Daraus spricht das Selbstbewusstsein einer guten Bundesliga-Quote. Bislang hat Meier von zehn Elfmetern in der Bundesliga acht verwandelt. Die aktuelle Unsicherheit vom Punkt könnte also ein kurzfristiges und damit zu vernachlässigendes Problem sein.

Einen Lichtblick gab es für die Eintracht übers Wochenende auch. Haris Seferovic hat endlich wieder getroffen, für die Schweiz zum 1:0 beim 3:2-Sieg in Ungarn. Ebenso wie Marco Fabian: Er erzielte in der Nacht zum Sonntag das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg Mexikos im Freundschaftsspiel gegen Neuseeland im amerikanischen Nashville – sein erstes Länderspieltor seit 2014. Während Fabian damit seine gute Form unter Beweis stellte, könnte Seferovic das Erfolgserlebnis nach schweren Wochen eine Portion Selbstvertrauen zurückgebracht haben. Das ist mehr, als mancher Kollege nach dem Freundschaftsspiel in Sandhausen von sich behaupten kann.

