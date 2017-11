Eintracht Frankfurt: Warum die Eintracht in fast jedem Spiel ein Gegentor kassiert

Bald nach dem Abpfiff sagte Niko Kovac einen Satz, den er in den vergangenen Wochen und Monaten nicht allzu oft sagen musste. „Das war nicht gut verteidigt“, urteilte der Trainer der Frankfurter Eintracht am späten Samstagnachmittag in der Sinsheimer Arena an der A6 über die Geschehnisse in der 91. Minute, in der die TSG Hoffenheim doch noch zum Ausgleich kam und die Frankfurter so um den Sieg brachte. Kovac hakte damit nebenbei auch die Diskussionen um die Entstehung dieser bitteren Schluss-pointe ab, der ein zweifelhafter Freistoß vorausging, der obendrein viel zu weit vorne ausgeführt wurde, ohne dass die Hoffenheimer vom Schiedsrichter zurückgepfiffen wurden „Das ist nicht das Problem. Wir haben falsch reagiert“, legte er den Fokus auf das eigene Fehlverhalten – und wusste gleichzeitig, dass es abgesehen von dieser einen Szene wenig zu meckern gab.

So ärgerlich dieses Gegentor zum 1:1 in der Nachspielzeit auch war, so mangelhaft die Eintracht dabei auch gearbeitet hatte – für eine grundsätzliche Kritik taugte es nicht. Noch ist diese neue Eintracht hinten vielleicht nicht ganz dicht. „Unsere Gegner treffen in jedem Spiel. Wir kriegen noch zu viele einfache Tore“, ärgerte sich Linksverteidiger Jetro Willems vorige Woche in einem Interview mit dieser Zeitung. Trotzdem kann man festhalten, dass die Abwehr trotz der vielen Umbesetzungen nach einem Drittel der Saison schon wieder ziemlich gut steht. Nur zwei Mannschaften haben überhaupt weniger Gegentore hinnehmen müssen – die Spitzenteams von Bayern München (acht) und Schalke 04 (zehn). Die Eintracht hat bislang in zwölf Spielen zwölf Treffer einstecken müssen. Das ist kein Zufall, sondern Methode. Was der Blick zurück zeigt.

Ein harmonischer Verbund

Vor einem Jahr waren es elf Gegentore nach einem Dutzend Partien. Kovac kann also Defensive, er kann abwehrende Abteilungen zu hoher Effizienz führen. Auf die einzelnen Spieler scheint es dabei gar nicht anzukommen. Ende November 2016 zum Beispiel hatte die Eintracht 2:1 gegen Borussia Dortmund gewonnen, auch an einem zwölften Spieltag. Vor Lukas Hradecky hatten damals Michael Hector, David Abraham und Jesus Vallejo in einer Dreierkette verteidigt, rechts außen hatte Timmy Chandler gespielt, links Bastian Oczipka. Und vor der Abwehr räumten Szabolcs Huszti und Makoto Hasebe ab. Von diesem Defensivverbund stand in Hoffenheim außer Schlussmann Hradecky alleine noch Abraham in der Startelf. Alle anderen Figuren hat Kovac in seinem Abwehr-Puzzle ausgetauscht oder musste sie austauschen, weil Spieler verletzt sind wie Chandler. Oder weil sie den Verein verlassen haben, wie Hector, Vallejo, Oczipka und Huszti. Der Harmonie im Deckungsverbund hat das nicht geschadet – was umgekehrt dazu führt, dass diese Frankfurter oft als „ekliger“ Gegner empfunden werden, wie es der Gladbacher Nationalstürmer Lars Stindl nach dem dritten Spieltag formulierte.

Das Internetportal „fussball.news“ hat dieser Tage dazu eine schöne Beobachtung getroffen. Wenn man sich nach Eintracht-Spielen unter gegnerischen Fans umhören würde, bekäme man immer wieder zu hören: „Das war die schwächste Leistung unserer Mannschaft. Wir hatten ja gar keine Chancen. Wie kann man sich nur so runterziehen lassen?“ Auch das ist kein Zufall, sondern unter Kovac eine besondere Frankfurter Qualität, das weiß der Fußballlehrer. „Wir machen es jedem Gegner schwer“, lobt er sich und die Spieler. „Wir verteidigen aggressiv, wir verschieben gut, wir doppeln, manchmal trippeln wir sogar.“ Da sei ein positiver Prozess im Gange seit Saisonstart. Das es wieder so gut klappt wie vor einem Jahr ist nicht selbstverständlich. Denn die einzelnen Spieler sind in ihrer individuellen Klasse unterschiedlich und womöglich nicht so gut wie ihre Vorgänger.

Zu unpräzise

Simon Falette zum Beispiel geht bei aller Zweikampfstärke die Ruhe und das Spielverständnis von Jesus Vallejo ab, und er ist ebenso wenig ein Aufbauspieler wie Carlos Salcedo. Wolf ist eigentlich nur eine Notlösung als rechter Verteidiger, macht seine Sache aber gut. Jetro Willems wiederum ist defensiv vielleicht nicht so zuverlässig wie Oczipka. Und doch lässt die Eintracht wenig zu. Weil sie kompakt steht, weil sie diszipliniert spielt. Weil sie eine gewisse Robustheit mitbringt, darauf wurde auf dem Transfermarkt geachtet. Weil sie in der Summe sehr zweikampfstark ist. Auch weil sie hinzugelernt hat in Bezug auf die Zweikampfführung. So werden unnötige Freistöße nicht mehr so oft verursacht wie noch vor einem Jahr.

Dass es dessen ungeachtet in jeder der neun zurückliegenden Bundesliga-Partien mindestens einmal im Frankfurter Kasten klingelte, liegt zum Teil an individuellen und kollektiven Aussetzern. Es hat aber auch damit zu tun, dass die aktuelle Abwehrbesetzung sich zwar hinten stabil zeigt, aber im Spiel nach vorne nicht viel beitragen kann. Von Salcedo, Falette und auch von David Abraham kommen häufig nur lange Schläge. Insgesamt war der Eintracht-Aufbau am Samstag in der zweiten Halbzeit zu unpräzise, manchmal auch nicht mutig genug. So kamen die Bälle rasch wieder zurück, und die Frankfurter Gäste gerieten angesichts der Hoffenheimer Sturmstärke zunehmend unter Druck – wenn auch bis zum 1:1 gar nicht in allzu große Gefahr.

„Wir wären weiter, wenn wir den Ball auch in der zweiten Halbzeit hätten laufenlassen“, hielt Sportvorstand Fredi Bobic hinterher fest. Kovac weiß, dass beim Spielaufbau am meisten Luft nach oben ist. Womöglich können ihm da bald Rückkehrer wie Marco Fabián und Omar Mascarell aus der Patsche helfen, die nach ihren langen Verletzungspausen spätestens zur Rückrunde wieder dabei sein wollen. Bis dahin ist es umso wichtiger, dass die Abwehr steht.

