Eintracht Frankfurt: Warum sich der Umzug für Boateng komplett gelohnt hat

Auf seiner Reise durch die Top-Fußballligen Europas hatte Kevin Prince Boateng nur für ein paar Monate in Dortmund Station gemacht. Aber diese Zeit, ab Januar 2009, hat bei ihm einen tiefen Eindruck hinterlassen. Das gilt am meisten in Bezug auf den damaligen Trainer. Jürgen Klopp ist für Boateng noch heute der Coach, den er als seinen besten bezeichnet. „Ich war nur ein halbes Jahr in Dortmund und habe auch nur zehn Spiele gemacht. Den Rest saß ich auf der Bank. Dennoch hatten wir ein überragendes Verhältnis, und ich war traurig, als ich gehen musste“, sagte er kürzlich dem „Focus“.

Am kommenden Samstag nun kommt es für Boateng in Frankfurt zum Wiedersehen mit dem BVB. Klopp ist nicht mehr da, er selbst spielt mittlerweile für die Eintracht. „Ich hatte in Dortmund eine gute Zeit und werde viele Freunde treffen. Es wird auf jeden Fall sehr emotional“, sagt Boateng dennoch.

So mancher hat die Personalie Boateng kritisch gesehen, als der Deutsch-Ghanaer – für viele überraschend – vor der Saison kurz vor Transferschluss aus Las Palmas auf Gran Canaria zur Eintracht stieß. Viele kannten ihn nur als „Bad Boy“ und Skandalprofi. Aber ebenso viele sind mittlerweile froh, dass der mittlerweile 30-Jährige in Frankfurt ist. Der Halbbruder des Nationalspielers und Bayern-Profis Jérôme Boateng gilt als Führungsspieler. Sein Wort zählt innerhalb der Mannschaft. Und auch in der Öffentlichkeit hat er sich mit seinem konsequenten Kampf gegen Rassismus einen Namen gemacht.

Deshalb findet Boateng die Aktion seiner früheren Kollegen von Hertha BSC, die kürzlich vor dem Spiel gegen Schalke aus Solidarität mit US-Sportlern deren Kniefall gezeigt hatten, „generell gut“, auch wenn man hinterfragen könne, was die Hertha mit Problemen in den USA zu tun habe. Bei der Eintracht sei eine solche Aktion nicht geplant. „Aber vielleicht lassen wir uns etwas anderes einfallen“, sagt der Mittelfeldspieler.

Boateng betont, dass sich sein Wechsel zur Eintracht komplett gelohnt habe – nicht nur sportlich, auch privat. Wegen der kürzeren Reisewege. In seiner knappen Freizeit reist er nach Mailand, zu seiner Frau und seinem kleinen Sohn, oder nach Berlin, wo seine Eltern und ein weiterer Bruder leben. In zwei Wochen sollen Ehefrau Melissa Satta und Söhnchen Maddox Prince nach Frankfurt ziehen.

Derweil will Kevin-Prince Boateng weiter fleißig an seiner Fitness arbeiten. „In Spanien war sie überragend“, sagt er augenzwinkernd: „Aber in Deutschland ist alles viel athletischer. Da fehlt bei mir noch ein bisschen, da bin ich ehrlich.“ Ein Tor hat er schon erzielt, andere vorbereitet. Und er will noch mehr zeigen: „Dass ich Spiele entscheide, das wird noch kommen. Das verspreche ich.“