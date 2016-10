Eintracht Frankfurt: Warum sich die SGE durch eine schwierige Trainingsphase kämpft

Fußball ist in diesen Tagen nicht die Hauptsache draußen in der Frankfurter WM-Arena. Der Rasen, auf dem sonst die Frankfurter Eintracht ihre Spiele austrägt, ist weg, der Boden ist über und über mit Bergen von Sand bedeckt, an ein Fußballstadion erinnert nichts mehr. An diesem Wochenende findet die „spektakulärste Motorshow der Welt“, so die wenig bescheidene Eigenwerbung, das „Monster Jam Frankfurt 2016“, statt. Da fahren bis zu vier Meter hohe Trucks mit ihren mannshohen Reifen über die Sandhügel und machen mächtig viel Radau. Bis zu 30 000 Zuschauer werden zu dem Spektakel erwartet.

Die Eintracht aber muss nicht um ihr Spiel gegen die Bayern am nächsten Samstag fürchten. Bis Montag werden die Spuren der Monster Trucks beseitigt werden, danach wird ein neuer Rasen verlegt. Es ist der Dritte in diesem Sommer/Herbst, der nun bis zum Ende der Saison liegen bleiben soll. Und sich, so die Hoffnung der Frankfurter, in etwas besserer Verfassung präsentiert als der Letzte. Beim Spiel gegen Leverkusen hatten sich die Spieler beider Mannschaft beschwert. „Es sei irgendwie schwammig gewesen“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Die Frankfurter Fußballer bereiten sich indessen auf das Bayern-Spiel intensiv vor – unter anderem mit Radfahren. Nach einer gut einstündigen Einheit auf dem Platz, in der das schnelle Passspiel im Angriff geübt wurde, ging es am Donnerstagmittag mit neu angeschafften Mountain-Bikes in den Wald. Nicht nur die Spieler saßen auf den grünen Rädern und hatten weiße Helme aufgesetzt, auch die Trainer machten mit. Für alle sicher auch eine willkommene Abwechslung.

Kerngeschäft aber bleibt das Spiel mit dem Ball. An diesem Freitag ist für die Eintracht ein etwas härterer Test vorgesehen. Um 18 Uhr tritt die Mannschaft beim Zweitligisten SV Sandhausen an. Dabei muss Trainer Niko Kovac auch noch auf Danny Blum verzichten. Der Neuzugang aus Nürnberg, der sich am Mittwoch beim Training verletzt hatte, wird einige Wochen ausfallen. Er hat sich einen Innenbandanriss im linken Knie zugezogen. Blum wird nicht operiert, kann aber längere Zeit nicht spielen. Auch einige andere können so bald nicht spielen. Bis zur Winterpause ausfallen wird nach einer Knöcheloperation Guillermo Varela, noch nicht zurück aus langer Reha sind Marco Russ (Krebserkrankung) und Marc Stendera (Kreuzbandriss). Bei Slobodan Medojevic (Knieschmerzen) und Joel Gerezgiher (Muskelverletzung) reicht es seit einiger Zeit nur zu Lauftraining.Ein Trio aber ist zurückgekehrt. Johannes Flum konnte nach Schmerzen an der Achillessehne wieder trainieren, auch Ante Rebic (Hüftverletzung) und Yanni Regäsel können wieder mitmachen und sollen in Sandhausen zum Einsatz kommen. Aufgefüllt wird die Mannschaft von einigen Spielern aus der U 19. Abwehrspieler Niklas Thiel, Mittelfeldspieler Aymen Barkok und Angreifer Volkan Egri werden ihre Chance bekommen.

Gute Nachrichten haben den Trainer am Donnerstag aus Übersee erreicht. Marco Fabián und Timothy Chandler müssen jeweils nur das erste der beiden Länderspiele ihrer Nationalmannschaften absolvieren, können dann nach Frankfurt zurückkehren. Diese Vereinbarungen hat die Eintracht in Gesprächen mit den Nationaltrainern Juan Carlos Osorio (Mexiko) und Jürgen Klinsmann (USA) getroffen. Fabián spielt mit Mexiko im amerikanischen Nashville am Samstag gegen Neuseeland, Chandler am Freitag mit den USA in Havanna gegen Kuba. Beide sollen zum Anfang der neuen Woche wieder mit der Eintracht trainieren können.

(pes)