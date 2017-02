Eintracht-Gegner im Check: Was Usain Bolt mit Bayer 04 zu tun hat

Das ist los beim Gegner



Eine stetig schwelende Trainerdiskussion. Die Saison der als Geheimfavorit gestarteten Leverkusener verläuft nämlich alles andere als nach Plan, was zur Folge hat, dass Coach Roger Schmidt derart dauerhaft auf der Kippe ist, dass sich der „kicker“ bereits zu dem Wortspiel „Alles oder Schmidt“ hinreißen ließ. Immerhin hat Leverkusen damit die Deutsche Miese-Wortspiele-Meisterschaft so gut wie sicher, was Roger Schmidt aber wahrscheinlich nicht trösten wird. Genauso wenig wie Ober-Pillendreher Rudi Völler, der sich übrigens nach wie vor mit aller Vehemenz gegen eine Trainerdiskussion wehrt. Und dabei mitunter sogar körperlich wird. Aber dazu später mehr.Dank der großzügigen Mittel des Bayer-Konzerns heuert quasi jedes Transferfenster der ein oder andere Top-Star in Leverkusen an. Dummerweise versumpfen die meisten davon recht schnell im Mittelmaß. Oder schießen sich mit einer monatelangen Sperre mal eben selbst ins Aus, so wie unlängst Hakan Calhanoglu. Neuester Top-Transfer ist Leon Baily, ein jamaikanisches Talent für die Außenbahnen, das im Januar für stolze 13,5 Millionen zu Bayer wechselte. Der 19-Jährige ist nicht nur eine Investition in die Zukunft, sondern ganz nebenbei auch noch ein guter Kumpel von Sprint-Star Usain Bolt, den er direkt mal zu einem Bayer-Heimspiel eingeladen hat: „Vielleicht bekomme ich ihn dazu, ein Spiel von uns zu schauen.“ Wenn er dem schnellsten Menschen der Welt dann auch noch ein wenig Ballgefühl beibringen kann, dürfte das Leverkusener Vertikalspiel kaum noch aufzuhalten sein.Derzeit stellt die Formkurve von Bayern ein derartiges Auf und Ab dar, dass man beim Blick in die Statistik Gefahr läuft, Seekrank zu werden. Erst wurde gegen Schalke gewonnen, dann gegen Ingolstadt verloren, einem Remis gegen Köln folgten ein Sieg gegen die Hertha und anschließend zwei Niederlagen gegen Gladbach und Hamburg. Vielleicht sind die schwankenden Leistungen in der Liga aber auch nur ein Trick, damit Bayer ganz in Ruhe zum großen Wurf ausholen kann: Dem Gewinn der Champions League, in der sich Leverkusen in dieser Saison außerordentlich stark präsentiert.Kaum ein Bundesliga-Manager wilderte nach der Wende so hemmungslos im DDR-Fußball wie Ex-Leverkusen-Kopf-beziehungsweise-Bauch Reiner Calmund. Die Top-Stars Andreas Thom und Ulf Kirsten lotste Calmund erfolgreich zu Leverkusen, ein weiterer Ost-Transfer wurde ihm allerdings untersagt. Und das von höchster Stelle. So besaß Matthias Sammer bereits einen Vorvertrag mit Bayer, musste diesen aber wieder auflösen. Der Grund: Bundeskanzler Helmut Kohl intervenierte bei den Spitzen der Bayer AG, weil ihm Calmunds Geschäftsgebaren zu aggressiv und wenig förderlich für das Image der Bayer AG im Osten schien.

Immer mit besten Aussichten, am Ende dann aber doch nur zweiter Sieger. Es gibt einen Grund, dass Leverkusen auch Vizekusen genannt wird.Tja, wir hatten es angekündigt, also hier bitte: Rudi Völler reagiert anno 2015 auf kritische Fragen zum Trainer. Leider macht er das mit einer Altherren-Geste, die eigentlich nur noch chauvimäßiger hätte rüberkommen können, wenn er in seinen Antworten irgendwo das Wort „Schätzelein“ oder „Püppchen“ untergebracht hätte. Von den vielen auf Youtube abrufbaren Völler-Wutreden eines der Highlights.Zunächst geht Roger Schmidts Plan auf: Der eiligst mit einem Spielerpass versehene Usain Bolt reißt mit seiner Schnelligkeit immer wieder Lücken in die Abwehr der Eintracht. Allerdings steht er dabei zumeist im Abseits und wird schließlich des Platzes verwiesen, als der Schiedsrichter feststellt, dass Bolt mit Spikes an den Schuhen aufläuft. Nach einer Ecke der SGE nickt Kopfballungeheuer Taleb Tawatha mühelos zum 1:0 ein. Bei diesem Ergebnis bleibt es dann bis zum Ende, auch weil Lukas Hradecky die Elfmeter der von Reiner Calmund höchstpersönlich eingewechselten Ulf Kirsten und Andreas Thom pariert.Stephan Reich ist Buchautor, Redakteur beim Fußballmagazin 11 Freunde und Eintracht-Fan von Kindesbeinen an. Vor jedem Spiel wirft er einen ganz eigenen Blick auf den Gegner. Diesmal Bayer Leverkusen: Warum der Bundeskanzler einmal bei Bayer intervenierte, der Trick mit der schwankenden Formkurve – und der Draht zum schnellsten Mann der Welt.