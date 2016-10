Eintracht Frankfurt: Was ist eigentlich mit Marc Stendera?

Es war vielleicht der schönste Tag der Frankfurter Eintracht bisher in diesem Jahr. Am 23. Mai gelang mit dem 1:0 im alles entscheidenden Relegationsspiel beim 1. FC Nürnberg doch noch die Rettung vor dem Abstieg, die Frankfurter durften in der Bundesliga bleiben. Für einen aber war es nicht nur der schönste, sondern auch der traurigste Tag. Marc Stendera hatte sich in der 10. Minute der Partie einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, musste die dramatischen Minuten von außen verfolgen. Mitten in der Frankfurter Freude war er eine Art tragischer Held – unvergessen wie er hinterher mitfeierte, mit schmerzverzerrtem Gesicht, schon gestützt auf Krücken.

In der Warteschleife

Am 6. Juni wurde Stendera dann in Heidelberg von Dr. Jürgen Huber operiert. Jetzt, knapp fünf Monate später, ist der erst 20 Jahre alte Mittelfeldspieler auf einem guten Weg zurück. „Es geht mir gut, alles ist bisher nach Plan gelaufen“, sagt er. Nach Plan heißt: Die Reha im Offenbacher Institut Sporeg hat er inzwischen so weit gebracht, dass er wieder joggen kann und sogar schon ein paar Bälle getreten hat. Das Knie hält, es gab keine gesundheitlichen Rückschläge.

Das zeitliche Ziel für die Rückkehr ist klar gesteckt. Beim Wintertrainingslager in Abu Dhabi im Januar will Marc Stendera wieder bei der Mannschaft sein. Das würde auch in den Zeitplan der normalen Abläufe bei einem Kreuzbandriss passen. Sieben Monate nach der Verletzung zurück auf den Platz, ein Dreivierteljahr später zurück in den harten Wettkampf.

Der gebürtige Nordhessen kennt das, er hat die ganze Leidenszeit in der Warteschleife ja schon einmal durchlebt. Denn bereits im Juli 2013 hatte ihn das gleiche Verletzungsschicksal ereilt. Damals war das vordere Kreuzband bei einem Freundschaftsspiel in Höchst im rechten Knie gerissen. Ein Dreivierteljahr später war er wieder auf dem Platz.

Einfach nur Pech

Es ist also keine einfache Karriere, die der so talentierte Techniker bislang hinter sich gebracht hat. Beim TSV Heiligenrode hat er das Fußballspielen erlernt, beim OSC Vellmar die nächsten Schritte getan. 2010 ist er dann an den Riederwald gewechselt, wurde dort ausgebildet. Und ist recht bald zu einem gestanden Profi geworden. 62 Spiele hat er trotz seiner Leidensgeschichte für die Eintracht schon bestritten, dabei fünf Tore erzielt. 32 Mal hat er in vielen Jugendnationalmannschaften bis hin zur U 21 für Deutschland gespielt. Für die Olympischen Spiele in Rio war er im Sommer vorgesehen, die Verletzung hat ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Es war einfach nur Pech. Stendera war im Rasen des Nürnberger Stadions hängengeblieben, hatte sofort gespürt: „Da ist was kaputt.“ Dem Klassenerhalt immerhin war ein Monat nach der Operation eine weitere gute Nachricht gefolgt. Die Eintracht hat den Vertrag mit ihrem Eigengewächs gleich um vier Jahre bis zum Juni 2020 verlängert.

Marc Stendera wird also wieder für die Eintracht auf dem Platz stehen, davon ist er felsenfest überzeugt. „Darauf arbeite ich hin“, sagt er. Sein Trainer ist informiert über alle Fortschritte. „Ich hoffe, dass er bald wieder bei uns auf dem Platz steht“, sagt Niko Kovac, „aber wir werden Marc alle Zeit geben, die er braucht.“

