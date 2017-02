[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Am Sonntag ist Matchday. Viele Frankfurter Fans freuen sich schon seit langem auf das Hessenderby. Aber auch bei den Darmstädtern ist die Freue groß, weiß Lilienfan Cem Tevetoglu.Herr Tevetoglu, wie geht es Ihnen derzeit als Lilienfan?Uns geht es wunderbar. Wir genießen weiterhin jedes Erstligaspiel. Wir erinnern uns noch an ganz andere Zeiten und die sind noch gar nicht so lange her. Wir sollten die Kirche im Dorf lassen und uns freuen, dass wir in der Bundesliga spielen. Das sah vor wenigen Jahren ja auch noch ganz anders aus, als wir kurz vor der Insolvenz standen.Was ist denn das Besondere an den Lilienfans?Wir sind glaube ich sehr bondenständig geblieben. Dadurch, dass wir vor wenigen Jahren noch in der vierten Liga gespielt haben, sind wir geerdet. Daran erinnern sich die langjährigen Fans noch sehr genau. Wir lieben unseren Standort, also das Böllenfaltor, und das verbindet uns auch. Für mich ist es immer noch etwas besonderes, auf der Gegengerade zu stehen, wie in den vergangenen 20 Jahren auch. Ich bin Dauerkarteninhaber.Was trauen Sie Ihrem neuen Trainer Torsten Frings zu?Er hat ein Gespür für die Mannschaft, habe das Gefühl, dass er ein Konzet hat. Er ist extrovertierter als unser vergangenen Trainer und er motiviert die Spieler. Er steht immer an der Seitenlinie und ist dort sehr aktiv. Durch sein noch junges Alter hat er einen guten Draht zu den Spielern. Er weiß selbst, dass der Klassenerhalt schwierig wird. Ich hoffe einfach, dass er auch mit uns in die zweite Liga geht und sich nicht von einem anderen Erstligaverein abwerben lässt. Denn mit ihm könnten wir sicherlich mittelfristig eine konstante Mannschaft aufbauen.Werden Sie das Spiel am Sonntag live im Stadion verfolgen?Ja, na klar. Ich habe eine Karte im Gästeblock und hoffe, dass wieder so viele Fans aus Darmstadt anreisen wie beim vergangenen Spiel. Wir werden auf jeden Fall laut sein.Wie haben Sie die Vorkommnisse im vergangenen April in Darmstadt erlebt?Also zuerst möchte ich sagen, dass ich es sehr schade fand, dass der DFB sich ausgerechnet das Derby ausgesucht hat als Strafe für die Eintracht-Fans. Die Atmosphäre war seltsam, vor sowie im Stadion. Außerdem hat unser Bürgermeister mit dem Innenstadtverbot danebengegriffen. Ich hoffe, dass es so etwas nicht noch einmal geben wird.Was trauen Sie der Darmstädter Mannschaft noch zu?Ich glaube natürlich fest daran, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen.Ihr Tipp für Sonntag?Die Lilien gewinnen 2:1. Aber so oder so, ich freue mich sehr auf Sonntag und ich freue mich riesig, dass es auch in dieser Saison ein echtes Südhessenderby gibt.