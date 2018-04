Seit Freitag ist nun offiziell. Niko Kovac wechselt als Trainer zum FC Bayern. Auf einer Pressekonferenz am Nachmittag haben sich Kovac und Fredi Bobic dazu geäußert.

Nach Bayern München hat auch Eintracht Frankfurt den Transfer von Trainer Niko Kovac zum Deutschen Meister offiziell bestätigt. "Ich habe vor einer Woche gesagt, dass es keinen Kontakt zum FC Bayern München gibt. Das hat sich schlagartig geändert", sagte Kovac bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag. "Im Laufe des Tages kam eine Dynamik hinein, wie ich es so in der Form selbst noch nie erlebt habe." Kovac habe einen Anruf aus München mit einem Vertragsangebot bekommen, das er dann angenommen habe. "Dann habe ich es Fredi Bobic und Bruno Hübner mitgeteilt. Heute habe ich mich auch der Mannschaft gestellt."

Kovac betonte, dass er vergangene Woche bei seinen Aussagen zu seiner Zukunft als Trainer nicht gelogen habe. "Letzten Endes habe ich die Wahrheit gesagt." Mit Niko Kovac wird auch sein Bruder und Co-Trainer Robert nach München wechseln. Ob weitere Mitglieder des Trainerstabes ihm folgen werden, sei "reine Spekulation", so Sportvorstand Bobic. Dieser bestätigte, dass bei Niko Kovac eine Ausstiegsklausel "für große europäische Klubs" gebe. Allerdings habe es beim Eintracht-Vorstand noch keine Kontaktaufnahme seitens des FC Bayern gegeben. Bobic kritisierte das Vorgehen des deutschen Rekordmeisters in dieser Angelegenheit. "Die Informationen sind im Vorfeld bestimmt nicht aus Frankfurt geflossen. ich finde diese Vorgehensweise äußerst respektlos."

Wer bei der Eintracht auf Kovac folgt, ist noch unklar. Als möglicher Nachfolger wird Ex-Schalke-Trainer Markus Weinzierl gehandelt.