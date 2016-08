Exklusiv-Interview mit Fredi Bobic: Weg von der Abstiegszone

Wie waren denn Ihre ersten Wochen als Sportvorstand der Frankfurter Eintracht?

FREDI BOBIC: Natürlich hat man schon vorher Erwartungen, hat Informationen, aber man schaut nur von außen aufs Haus. Wenn man dann im Haus lebt, sieht man viel mehr Dinge. Zuerst haben wir eine Bestandsanalyse gemacht, dann erste Schritte eingeleitet. Wir mussten erst einmal sehr viele Personalentscheidungen treffen.

War es von vornherein Ihr Ziel, die Eintracht so umzukrempeln?

BOBIC: Erst musste ich schauen, was funktioniert und was nicht so gut. Scouting, Analyse, Medizin, Fitness, Mannschaft: Da habe ich eng mit Bruno Hübner und Niko Kovac zusammengearbeitet. Sie haben ihre Erfahrungen einfließen lassen. Es war ja klar und wurde auch im Umfeld gefordert: Nach Platz 16, nach der Relegation muss man schon etwas ändern.

War es schwierig, gute neue Spieler zu finden?

BOBIC: Bei unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten war es sicher nicht einfach, da muss man auch Phantasie und Überzeugungskraft einsetzen. Man muss Spieler und Berater erst mal von Eintracht Frankfurt überzeugen.

Viele befürchten, die Eintracht hat nun eine Söldnertruppe, auf die kein Verlass ist.

BOBIC: Damit habe ich ein Problem. Wenn überhaupt, kann man Spieler so um die 30, die häufig ihren Verein gewechselt haben, als Söldner bezeichnen. Das sehe ich bei uns nicht. Ich sehe viele junge Leute, denen sich die Bundesliga als Plattform bietet. Die elf Freunde sind romantische Erinnerungen, die gibt es längst nicht mehr bei Bayern München und nicht bei Wattenscheid 09.

Trotzdem wäre es wohl einfacher, wenn mehr Spieler deutsch sprechen könnten, oder?

BOBIC: Manches wäre viel schöner, aber es hängt eben alles von der Machbarkeit ab. Anfang Juni, nach der Relegation, haben wir erst mal den deutschen Markt sondiert. Und haben schnell gemerkt, dass da für uns nichts machbar war. Dann sind wir auf den internationalen Markt, haben unser Netzwerk genutzt und auch Spieler von namhaften Vereinen verpflichtet. Ich bin sicher, wir haben eine Bundesliga-taugliche Truppe zusammen. Und bei den Abgängen waren wir teilweise halt an Vertragsklauseln gebunden. Da konnten wir nur reagieren.

Aber einen Stefan Aigner hätte man doch wohl halten können. Es kann doch nicht sein, dass ein Zweitligist bessere finanzielle Möglichkeiten besitzt als die Eintracht?

BOBIC: In diesem Fall schon. Stefan wollte unbedingt weg, hatte ein tolles Angebot von 1860 München, das er sportlich und wirtschaftlich für sinnvoll ansah. Ich versichere: Wir wollten ihn nicht abgeben, er stand auf keiner Liste. 1860 ist ein Eigentümer-Verein und hat damit eine ganz andere Struktur als die Eintracht. Im Ernst: Ich hätte das Angebot früher auch angenommen.

Wenn das so ist, kann man sich in Frankfurt doch eine bessere Zukunft abschminken. . .

BOBIC: Ich bin weit weg vom Jammern, wir müssen eben das Beste aus unseren Möglichkeiten herausholen. Und 2017 gibt es deutlich mehr TV-Geld. Das müssen wir gut einsetzen.

Wenn wir auf das erste Pflichtspiel der Saison schauen, dann kann man nicht zufrieden sein, oder?

BOBIC: Ich will das nicht schön reden. Es war ein Pokalspiel, das man gewinnen muss. Es war kein überragender Auftritt, den wir aufarbeiten werden. Aber: Viele Erstligisten haben sich durch die erste Runde gequält.

