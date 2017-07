Gerüchte um Interesse des FC Schalke 04 Eintracht-Trainer Kovac will Oczipka unbedingt behalten

Frankfurt. Eintracht-Trainier Niko Kovac will von den Gerüchten um ein Interesse des FC Schalke 04 an Verteidiger Bastian Oczipka nichts wissen. Er will den Stammspieler unbedingt behalten. mehr