SGE-Check: Werder Bremen: Eine grün-weiße Form-Rakete

Das ist los beim Gegner: Euphorie. Gehörte Werder noch in der Hinrunde zum Kreis der Abstiegsanwärter, hat sich das Blatt nun gewendet. Und das ist eigentlich noch arg untertrieben. Nach sechs Siegen und 18 Toren in den letzten sieben Spielen könnte man meinen, dass der gute alte Thomas Schaaf an der Seitenlinie steht, Micoud im Mittelfeld seine Zauberpässe spielt, Ailton durch die Strafräume kugelblitzt und Ivan Klasnic Olli Kahn am Nasenring durch die Manege zieht. Steht am Ende also gar das Double? Bremen hat zwar noch 30 Punkte Rückstand auf die Bayern und ist schon längst nicht mehr im DFB-Pokal dabei. Bei der derzeitigen Verfassung des SVW will man aber auch nichts ausschließen.

Der Star des Teams: Max Kruse. Der aus der Bremer Jugend stammende und vor der Saison an die Weser zurückgekehrte Offensivspieler machte in den letzten Jahren eher dadurch auf sich aufmerksam, dass anzügliche Videos von ihm auftauchten, oder er das Kunststück schaffte, einen Pokergewinn in Höhe von 75 000 Euro nachts in einem Taxi zu vergessen. Mittlerweile hat Kruse allerdings die Kurve gekriegt und zeigt in Bremen zuverlässig, warum er überhaupt erst in eine Position gelangt ist, die es einem ermöglicht, 75 000 Euro mal so mir nix dir nix in einem Taxi zu vergessen: Nämlich, weil er ein verdammt guter Fußballer ist. Acht Tore und zwei Assists hat Kruse zum Bremer Höhenflug beigesteuert. Und es wäre nicht unbedingt hoch gepokert zu sagen, dass da noch ein paar hinzukommen.

Die Formkurve: Formkurve? Das ist keine Formkurve mehr, das ist eine Form-Rakete, die mit einem grün-weißen Schweif gen Europacup durchstartet. Von den letzten sieben Spielen konnte Bremen sage und schreibe sechs gewinnen, damit holte der SVW allein in den letzten sieben Partien mehr Punkte als in der gesamten Vorrunde. Derzeit könnten wohl Real Madrids Galacticos um Zidane, Ronaldo und Figo per Zeitreisekapsel aus dem Jahre 2000 ins Weserstadion einschweben, sie würden sich ein 0:3 einfangen.

Angeberwissen über den Club: Als Manager und späterer Aufsichtsratsvorsitzender prägte Willi Lemke mehrere Jahrzehnte Werder Bremen und machte aus dem Club lange Zeit den Bayern-Verfolger Nummer eins. Dabei wäre aus Lemke beinahe eine Art hanseatischer James Bond geworden. Während seiner Studienzeit an der Uni Bremen wurde Lemke nämlich 1970 vom russischen Geheimdienst KGB angeworben. Lemke berichtete dem Verfassungsschutz von den Annäherungsversuchen der Russen – und war fortan bis 1974 als Doppelagent tätig. Ob er sich Martini trinkend mit „Lemke. Willi Lemke“ vorgestellt hat, ist nicht überliefert.

Warum die Eintracht gewinnt: Einen ersten Dämpfer müssen die Bremer bereits vor Spielbeginn hinnehmen: Leistungsträger Max Kruse hat seine Sporttasche im Taxi zum Mannschaftsbus vergessen und kann leider nicht mitspielen. Im Spiel selber ist es dann der ehemalige Frankfurter Felix Wiedwald, der sich ganz in der Tradition Bremer Doppelagenten zu einem Eigentor hinreißen lässt: 1:0 für die Eintracht.

Stephan Reich ist Buchautor, Redakteur beim Fußballmagazin 11 Freunde und Eintracht-Fan von Kindesbeinen an. Vor jedem Spiel wirft er einen ganz eigenen Blick auf den Gegner.