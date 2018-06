Eintracht Frankfurt: Wie Jovic seinen Marktwert um ein Vielfaches steigerte

Es gab viele besondere Momente in der Pokalsieger-Saison der Frankfurter Eintracht, einige waren wegweisend über den Tag hinaus. Wir stellen sie in einer Serie in loser Folge vor – diesmal: die Hacke von Luka Jovic.

Es war eine Viertelstunde vor Schluss im Pokal-Halbfinale auf Schalke. Die Eintracht hatte bis dahin die Schalker Angriffe erfolgreich abgewehrt, diszipliniert gespielt, auf ihre Chance gelauert. Ein Tor aber hat nicht in der Luft gelegen. Dann kam diese 75. Minute. Jonathan de Guzman legte sich auf der linken Seite, direkt vor der Frankfurter Fankurve, den Ball zu einer Ecke zurecht. Der Holländer trat den Ball nach innen, hüfthoch. Der Fünfmeterraum war voll, vier, fünf Frankfurter, sechs, sieben Schalker. Luka Jovic ging dem Ball entgegen. Doch so wie er stand, war es fast unmöglich, direkt aufs Tor zu schießen. Er machte das Unmögliche möglich. Jovic sprang ab, drehte den Körper zur Seite, berührte den Ball mit der rechten Hacke. Von dort flog er ins lange Eck. Schalke-Keeper Fährmann hatte keine Abwehrchance. Es war das 1:0 für die Eintracht. Es war der Sieg. Es war das Finale.

Und es war kein Zufall, dass Jovic der Schütze war. Der Serbe hatte einen Lauf, hatte auch in der Bundesliga seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Ja, Sébastien Haller hat noch ein Tor mehr geschossen (insgesamt neun) in der Liga. Und ja, Ante Rebic hat im Pokalfinale die spektakulären Treffer erzielt. Der effektivste Frankfurter Torjäger aber ist Jovic. Bei 22 Einsätzen, davon nur neunmal von Beginn an, war er achtmal erfolgreich. Jovic hat nur 929 Minuten gespielt und doch acht Tore gemacht. Das ist eine fantastische Bilanz – und gibt Trainer Niko Kovac recht, der von einem „außergewöhnlichen Talent“ gesprochen hatte, das die Eintracht da an Land gezogen hat.

Ein wenig sind die Frankfurter bei diesem Transfer ins Risiko gegangen. Jovic war kein Unbekannter, in seiner serbischen Heimat wurde er hoch gelobt. Benfica Lissabon hat schließlich auch über sechs Millionen Euro für ihn bezahlt. Beim portugiesischen Rekordmeister ist Jovic aber nicht zurechtgekommen. Er habe „nicht professionell gelebt“, hat er inzwischen selbstkritisch eingestanden. Es hatte nur für die zweite Mannschaft gereicht. Sein Pech, aber das Glück für die Eintracht. Nur so konnte sie ihn holen. Und es war ausgesprochen schlau, dass Sportvorstand Fredi Bobic Jovic nicht nur wie üblich für eine Saison, sondern für zwei Spielzeiten ausgeliehen hat, angeblich für nur 200 000 Euro pro Spielzeit. Plus einer Kaufoption. Die soll zwölf Millionen Euro betragen. Vor gut einem Jahr wurde darüber nur müde gelächelt. Zwölf Millionen für einen Stürmer von Benfica B? Jovic hat seinen Marktwert um ein Vielfaches gesteigert.

Die Erfolgswelle hat ihn bis in die serbische Nationalmannschaft zur WM getragen. Die Eintracht ist froh, dass er noch ein Jahr länger unter Vertrag steht, sie wird ziemlich sicher die Kaufoption ziehen. Schon jetzt wird über eine Gehaltserhöhung geredet. Jovic war ein Schnäppchen in jeder Beziehung. Sportlich sowieso. Aber auch wirtschaftlich. Alleine das Tor auf Schalke hat im Grunde alle Kosten eingespielt. Und die Entwicklung ist noch lange nicht beendet. Unter dem neuen Trainer Adi Hütter will sich der Serbe nun einen Stammplatz sichern. Mit gerade 20 Jahren steht ihm die Fußball-Welt offen.