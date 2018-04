Eintracht Frankfurt: Wie Niko Kovac die Entscheidung für Bayern München fällte

So mancher hat Niko Kovac während der vergangenen Tage vorgeworfen, seinen Wechsel zu Bayern München in eiskalter Weise betrieben zu haben. Und so ganz hat er diese Einschätzung auch nie widerlegen können. Aber inzwischen ist der Trainer der Frankfurter Eintracht anscheinend zu der Einsicht gekommen, dass der Vorgang nicht ausschließlich seine Privatsache ist. Oder man hat es ihm gesagt.

„Wen enttäuschst du?“

Dass der Zeitpunkt des Bekanntwerdens nicht besonders glücklich war, räumt Kovac ein. „Ich verstehe die Enttäuschung“, sagt er: „Ich weiß, was ich dem Club zu verdanken habe. Und ich habe mich gefragt: Wen enttäuschst du?“ Anscheinend viele. In den letzten Tagen stand der Trainer in einem medialen Dauerfeuer. Im Internet wurde Kovac als Lügner und Heuchler gebrandmarkt. Und auch in anderen Medien gab es wegen seines Verhaltens heftigen Gegenwind.

„Ich lese sehr wenig“, sagte Kovac am Dienstag: „Aber was ich erzählt bekomme, trifft mich schon. Ich bin auch nur ein Mensch.“ Er versuche die Angriffe aber auszublenden. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, wenn er seinen Job in Frankfurt halbwegs erfolgreich zu Ende bringen will. Heute Abend spielt die Eintracht auf Schalke um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Und am Samstag beginnt mit dem Heimspiel gegen die Berliner Hertha der Endspurt in der Fußball-Bundesliga um einen Platz im europäischen Geschäft. Zwei Niederlagen, und Kovacs Zeit in Frankfurt dürfte noch früher als geplant beendet sein. Kovac vermied auch gestern eine eindeutige Antwort auf die Frage, seit wann er in Verhandlungen mit dem FC Bayern München über einen Wechsel stand.

Wo wohnt die Familie von Niko Kovac?

Die Entscheidung sei ein längerer Prozess gewesen. Die Ausstiegsklausel für einen vorzeitigen Wechsel zu einem Club, der in der Champions League spielt, habe er 2016, bei seiner Vertragsverlängerung in Frankfurt, mit voller Absicht einfügen lassen: „Ich habe hohe Erwartungen und ich habe Ziele und Träume“, sagt der Kroate: „Träume sind der Anfang von der Realisierung von Zielen. Ich war überzeugt davon, durch meine Arbeit hier in Frankfurt interessant für solche Clubs zu werden.“

Die Entscheidung, nach München zu gehen, wo der Dreijahresvertrag nach wie vor nicht unterschrieben ist, sei keine Entscheidung gegen die Eintracht gewesen: „Es war eine Entscheidung für mich.“

Und schließlich gibt es da noch einen Faktor, der ihn nach München zieht: die Familie. Kovacs Eltern leben in der bayerischen Hauptstadt, seine Frau und seine Tochter im nur eineinhalb Autostunden entfernten Salzburg: „Und ich war jetzt zweieinhalb Jahre hier alleine im Hotel.“

Die Bundesliga als Dorf

Niko Kovac ist komplett mit sich im Reinen: „Ich habe keinen Vertrag gebrochen, moralisch ist alles absolut clean.“ Der Eintracht-Trainer geht auch davon aus, dass seine Vorgesetzten Fredi Bobic und Bruno Hübner nicht gänzlich unvorbereitet waren, als er sie am vergangenen Donnerstag über seine Abmachung mit den Bayern informierte: „Die Bundesliga ist ein Dorf, da empfängt doch jeder Signale. Und Fredi und Bruno sind in der Liga auch vernetzt. Der Buschfunk ist überall.“

So bleibt eigentlich nur noch die Frage, ob Kovac und die Eintracht letztlich im Guten auseinandergehen. Der Frankfurter Trainer ist stolz darauf, dass er überall dort, wo er als Spieler unter Vertrag war, immer noch viele Freunde habe. „Ich gehe davon aus, dass das hier auch so sein wird“, sagt Niko Kovac. Und wenn nicht? „Dann wäre das, was ich in den letzten zweieinhalb Jahren hier geleistet habe, nichtig.“