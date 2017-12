Eintracht Frankfurt: Wie der Raumdeuter die Raumdecker narrte

Die Frage, wie man denn nun Eckbälle verteidigt, in Manndeckung, in Raumdeckung oder in einer Mischform, ist für meinen Freund Oli gar keine. „Bei Ecken ist man dran am Mann, da braucht es eine klare Zuteilung und basta“, sagt er in Anlehnung an die Zeiten, da er selbst noch ein gefürchteter Kopfballspieler war – und fühlte sich am Samstag natürlich wieder vollauf bestätigt. Ich sage, es spricht überhaupt nichts gegen eine Raumverteidigung bei Eckbällen. Solange die Haltung stimmt, und so lange man richtig reagiert, wenn sich die Situation verändert.

Die Haltung muss sein, dass ich um jeden Preis das eigene Tor verteidigen und den Gegner nicht an den Ball kommen lassen will. Daran hat sich im Vergleich zur den Zeiten der strikten Manndeckung rein gar nichts geändert. Davon abgesehen ist es natürlich wichtig, dass ich den mir zugeteilten Raum auch tatsächlich besetzte und verteidige. Im Allgemeinen wird das bei den Raumdeckern die torgefährliche Zone sein. Und dazu gehört eindeutig jene Gegend, in der Arturo Vidal am Samstag ungehindert zum Abschluss kam. Und um es klar zu sagen: Die Flanke von Joshua Kimmich war natürlich erste Sahne, ging genau über die Abwehr und sogar in deren Rücken – nur hätte dort natürlich auch ein Frankfurter sein müssen.

Schauen wir uns die Ausgangslage genau an: Marius Wolf ist offensichtlich für den Raum zuständig, aus dem später das Tor erzielt wird. Ante Rebic verteidigt etwa da, wo Vidal später los läuft, während David Abraham wohl Niklas Süle aufnehmen soll, wenn der sich dem Tor nähert. Soweit alles klar, und bis zur Kopfballabwehr von Simon Falette ging Niko Kovacs Rechnung wieder einmal auf, bei Ecken alle zehn Feldspieler in den eigenen Strafraum zu beordern.

Dann wurde es aber schwierig: Der zunächst abgewehrte Ball wurde von Kimmich noch einmal herein geschlagen – und zwar gegen die Vorwärtsbewegung der Abwehr. Genau in diesem sensiblen Moment verlor die Eintracht die Orientierung. Das Umschalten von Raum- auf Manndeckung in der torgefährlichen Zone funktionierte in der Kürze der Zeit nicht. Schuld daran war unter anderem „Raumdeuter“ Thomas Müller, der sich schnell vor Wolf schob, dessen Aufmerksamkeit auf sich zog und gleichzeitig von Vidal ablenkte (siehe Grafik). Lösungen boten sich einige an, was aber zugegebenermaßen nachher in der Videoanalyse auch leicht zu behaupten ist. Trotzdem könnte, wer sich die Szene noch einmal anschaut, zum Beispiel auf Carlos Salcedo achten, der Vidal zwar wahrnimmt und auch als Gefahrenherd benennt, sich aber dann doch nicht dazu durchringen kann, ihn selbst zu verfolgen. Oder eben Wolf, der einen Schritt in Richtung Ball macht und damit seinen Raum preis gibt – den Raum in dem es kurz darauf kracht. Auch Rebic hätte die Gelegenheit gehabt, Vidals Laufweg aufzunehmen und das Tor zu verhindern. Und Kapitän Abraham orientiert sich zwar als einziger Frankfurter per Schulterblick, erkennt das drohende Unheil aber zu spät.

Schwer zu sagen, ob eine strikte Manndeckung an diesem Treffer etwas geändert hätte. Ich glaube es nicht, und eines ist sowieso sicher: Tore nach sogenannten Standardsituationen sind auch schon gefallen, als mein Freund Oli noch gespielt hat.