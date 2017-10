Eintracht Frankfurt: Wie es Marco Fabián geht – und warum er jetzt Vollbart trägt

Marco Fabián ist zurück. Noch nicht auf dem Trainingsplatz, aber zumindest wieder in der Reha. Am 19. August war der Spielmacher der Frankfurter Eintracht in Houston/Texas an der Bandscheibe operiert worden. „Jetzt geht es mir Tag für Tag besser“, sagte er am Dienstag in einer Medienrunde. Selbst ein Comeback noch in diesem Jahr sei „nicht ausgeschlossen“. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat aufgezeichnet, was der 28 Jahre alte mexikanische Nationalspieler zu seinem veränderten Aussehen mit Vollbart, zu seinem großen WM-Traum, zu der Leidenszeit nach der Operation und zu einigen anderen Dingen zu sagen hatte.

Zu seinem Gesundheitszustand: „Ich mache Fortschritte, mir geht es Tag für Tag besser. Ich fahre in der Reha viel Fahrrad und absolviere Krafttraining. Der Plan ist, dass ich nächste Woche mit dem Joggen beginnen kann. Darauf freue ich mich schon richtig.“

Zu einem möglichen Comeback-Termin: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch in diesem Jahr am Ende der Vorrunde klappt. Aber ich werde mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, die ich brauche. Wenn es bis ins neue Jahr dauert, dauert es eben bis dahin.“

Zur Weltmeisterschaft in Russland, für die sich Mexiko qualifiziert hat: „Das ist eine zusätzliche Motivation für mich. Die WM will ich auf keinen Fall verpassen. Aber jetzt denke ich erstmal daran, hier wieder Fuß zu fassen. Ich bin sicher, dass mir das gelingen wird. Und dann kann ich mir den Traum von der WM erfüllen.“

Zum Zeitpunkt der Operation und zu den medizinischen Details des Eingriffs: „Es war die gleiche Verletzung am Rücken, die mir schon im letzten Winter Probleme bereitet hatte. Damals haben wir das durch Spritzenkuren in den Griff gekriegt. Die haben mich zwei, drei Monate durch die Rückrunde getragen. So konnte ich in der Bundesliga spielen und auch beim Confed-Cup. Nicht immer ganz schmerzfrei, aber ohne größere Probleme. Doch im Sommer nach dem Confed-Cup war eine Operation unumgehbar. Im Lendenwirbelbereich waren zwei Bandscheiben betroffen, das musste behoben werden. Zudem wurde ein Nerv freigelegt, der Schmerzen bereitet hatte. Es hat sich auch herausgestellt, dass ich als kleiner Junge eine kleine Verletzung an der Wirbelsäule hatte, auch das wurde jetzt behoben. Jetzt fühle ich mich schmerzfrei. Es ist ein Riesenunterschied zu der Zeit vor der OP. Lediglich bei den Behandlungen spüre ich noch etwas.“

Zu seiner Leidenszeit: „Es war weiß Gott die schwerste Zeit meiner Karriere. Mit einer solchen OP muss man erst einmal körperlich und mental zurechtkommen. Da gab es schon traurige Momente. Ich habe mich dann zu hundert Prozent auf die Reha eingelassen und mir nicht zu viele Gedanken über einen Comeback-Termin gemacht. Ich habe das alles tapfer durchgestanden, immer mit dem Ziel, dass ich bald wieder tun will, was ich am liebsten tue, nämlich Fußball spielen. Es war eine lehrreiche Zeit für mein gesamtes Leben. Ich habe viel gelernt, auch über mich selbst. Ich habe mich mit meinem Rücken beschäftigt, habe mich mit Übungen angefreundet, die ich vorher nicht kannte. Ich habe auch viel gelesen. Zum Beispiel über Buchhaltung und Finanzen, da habe ich mich weitergebildet. Geholfen hat mir der Kontakt zu meiner Familie. “

Zur Leistung der Mannschaft in dieser Saison: „Wir haben gerade eine kleine Serie gestartet. Diese sechs Punkte tun richtig gut. So kann es weitergehen.“

Zur Konkurrenzsituation bei der Eintracht: „Ich befürworte die Konkurrenz bei uns. Das ist leistungsfördernd und wird unser spielerisches Niveau anheben. Ich vertraue meiner eigenen Qualität, dass ich wieder reinkomme in die Mannschaft. Wenn ich erstmal wieder auf dem Platz stehe, dann werde ich auch die ersten Elf angreifen.“

Zu seinem veränderten Aussehen mit einem Vollbart: „Es ist das erste Mal, dass ich Bart trage. Das ist ein ganz privates Versprechen. Ich rasiere mich erst wieder, wenn ich auf dem Platz stehe. Das ist Motivation und hat auch den Nebeneffekt, dass mich keiner mehr so leicht erkennt, nicht in Mexiko und hier auch nicht. Eigentlich stehe ich ja nicht drauf, auch weil es ein bisschen juckt. Aber ich ziehe es jetzt durch. Dieser Bart ist die tägliche Erinnerung, dass es keine leichte Zeit war. Aber jetzt sehe ich ja Licht am Ende des Tunnels.“