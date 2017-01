Eintracht Frankfurt: Wie läuft das Trainingslager eigentlich für Alex Meier?

Alex Meier hatte es nicht leicht in den ersten Tagen in Abu Dhabi, weiß unser Mann vor Ort, Klaus Veit. Aber warum?

Die vergangenen Trainingstage waren wie verhext. Ausgerechnet Alex Meier, der Frankfurter Fußballgott, wurde zum Chancentod. Entweder schoss er selbst aus besten Positionen und ohne Gegenspieler den Keeper an oder er drosch den Ball in den arabischen Himmel.Und als er am Sonntag beim Testspiel einen Ball stark aufs gegnerische Tor köpfte, lenkte ihn der Torhüter mit seiner besten Tat über die Latte.Jeder weiß, dass der Kapitän der Frankfurter Eintracht solche Phasen überhaupt nicht leiden kann. Und so legte er im Wintercamp in Abu Dhabi am Montag nach dem ersten Training eine Sonderschicht ein. Torwarttrainer Moppes Petz gab ihm die Vorlagen,Meier zog von der Strafraumgrenze volley ab. Zunächst war es zum Verzweifeln: Pfosten, Latte, Lattenkreuz. Aber dann: Alex traf. Noch nicht immer, aber immer öfter. (kv)