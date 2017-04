Geld oder Liebe?: Wie sieht die Zukunft von Lukas Hradecky aus?

Die Torwartfrage beschäftigt bei der Frankfurter Eintracht die sportlich Verantwortlichen genauso wie die Fans. Abhängig sind alle Planungen von der Zukunft von Lukas Hradecky. Die Nummer eins der Eintracht ist nicht nur einer der besten seines Fachs, er hat sich gleichzeitig auch in der Publikumsgunst ganz weit nach vorne gespielt.

Die Anhänger der „Adler“ haben ihn im letzten Jahr zum „beliebtesten Spieler“ gewählt. Hradecky (27) hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2018, was aber nicht heißt, dass er auch in der nächsten Saison noch bei der Eintracht spielen wird. Die Nummer zwei, Heinz Lindner (26), wird den Verein nach zwei Jahren auf jeden Fall verlassen, der Vertrag des österreichischen Nationalspielers wird nicht verlängert.

Da war es nicht überraschend, dass die Eintracht zumindest im dritten Glied für Klarheit gesorgt hat. Der Vertrag von Leon Bätge (19), vor einem Jahr aus der A-Jugend zu den Profis „aufgestiegen“, wurde per Option um zwei Jahre verlängert.

Zurück zu Hradecky. Seit Monaten laufen Gespräche mit dem „fliegenden Finnen“. Mit dem Ziel, den Vertrag über 2018 hinaus zu verlängern oder alternativ deutlich zu machen, dass man einen Wechsel zu einem anderen Club bei Zahlung einer angemessenen Ablösesumme schon in diesem Sommer befürworten würde.

Nur eines soll nicht passieren, da sind sich Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner einig: Hradecky soll seinen Vertrag bis zum Sommer 2018 nicht nur einfach erfüllen und dann ablösefrei gehen. Das wäre bei aller sportlichen Wertschätzung ein finanzielles Verlustgeschäft, immerhin hatte die Eintracht ja auch 2,5 Millionen Euro Ablöse an Bröndby gezahlt, als Hradecky im Sommer 2015 gekommen ist. „Deshalb ist es unser klares Ziel, zu verlängern“, sagte Manager Bruno Hübner.

Ein ähnliches Szenario wollte die Eintracht freilich auch bei Stürmer Haris Seferovic vermeiden. Da ist es nicht gelungen. Der Schweizer Nationalstürmer hat seinen Vertrag eben nicht wie vom Club gewünscht verlängert und geht stattdessen in diesem Sommer ablösefrei zu Benfica Lissabon. Letztlich sitzen die Spieler bei diesen Verhandlungen am längeren Hebel.

Im Fall Hradecky sowieso. Denn natürlich wissen alle bei der Eintracht, dass der Verlust des finnischen Nationalspielers auch einhergehen würde mit dem Verlust einer weiteren Identifikationsfigur. Und genau in diesem Bereich ist die Eintracht abseits aller sportlicher Werte nicht wirklich gut aufgestellt. Hradecky reizt dem Vernehmen nach seine herausgehobene Position aus, hat angeblich ziemlich hohe Forderungen für eine Ausweitung seines Vertrags gestellt.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte unterschiedlichen Inhalts. Einmal hieß es, Hradecky werde gehen, weil man sich finanziell einfach nicht einigen könne. Dann wieder, Hradecky würde bleiben, weil er neben den finanziellen Aspekten auch sportliche Gründe in seine Entscheidungsfindung einfließen lasse.

Und da hat die Eintracht sicher gute Argumente auf ihrer Seite. „Es ist ja nicht sicher, dass ich bei einem Wechsel zu einem anderen Verein auch gleich wieder die Nummer eins wäre“, hat er vor ein paar Wochen gesagt, „das ist hier ja super gelaufen.“ Vom ersten Tag an war Hradecky Stammkraft zwischen den Frankfurter Pfosten. „Außerdem fühle ich mich ja wirklich wohl hier“, hat er schon mehrfach eine Liebeserklärung an Stadt und Club abgegeben. Ob das reicht? Oder ob am Ende doch alleine das Geld den Ausschlag gibt?

Natürlich ist es in der Branche bekannt, dass die Eintracht einen oder zwei Torhüter sucht. Der Freiburger Alexander Schwolow wird von vielen Clubs der Liga umworben, offenbar auch von den Frankfurtern. Er kommt aber nur als neue Nummer eins in Frage, also wenn Hradecky geht. Das wäre wohl auch beim Lauterer U-21-Nationaltorhüter Julian Pollersbeck so. Der Eintracht brennt es unter den Nägeln, denn alles hängt von Hradeckys Plänen ab. „Wir haben uns da einen klaren Zeitplan gesetzt“, sagt Sportdirektor Bruno Hübner.

