Eintracht Frankfurt: Wille und Mentalität: Mit einfachen Tugenden überzeugt

Niko Kovac beendete gerade seine letzten Analysen, als sich Heribert Bruchhagen zu dem kleinen Kreis gesellte. Der Vorstandschef des Hamburger SV und der Trainer der Frankfurter Eintracht vielen sich stumm in die Arme. Männer schweigen ja ohnehin gerne. In diesem Augenblick des stillen Einvernehmens hätten viele Worte aber auch nur gestört.

Bei Bruchhagen, einem der Verlierer des Abends, war Anerkennung für die Leistung des siegreichen Gegners zu spüren. Aber auch ein bisschen väterlicher Stolz. Schließlich war er es gewesen, der Kovac während seiner letzten Monate als sportlich Verantwortlicher in Frankfurt zur Eintracht geholt hatte.

Mit dem ehrgeizigen Kroaten als Nachfolger des immer glückloser agierenden Armin Veh verhinderte Bruchhagen nicht nur den drohenden Abstieg. Er legte auch die Basis für den Turnaround.

Die neue Eintracht ist – wie in der Vorsaison – die Überraschung der Vorrunde in der Fußball-Bundesliga. Und nicht nur das: Nach dem 2:1 (2:1) beim Hamburger SV sind die Frankfurter mit 18 Punkten wieder das beste Auswärtsteam. Insgesamt stehen 25 Punkte zu Buche. Man fragt sich, wo die Eintracht aktuell in der Tabelle stehen würde, wenn sie nicht zu Hause so viel liegen gelassen hätte. In Frankfurt träumt man gerne von Europa.

Aber im Konjunktiv kann man mit Niko Kovac nicht reden. Der Mann ist beinharter Realist, und er weiß mittlerweile ziemlich genau, wie seine Mannschaft im Verdrängungswettbewerb Bundesliga dasteht. Bescheidenheit kommt da besser als zu laute Euphorie. Am späteren Dienstagabend ist Niko Kovac gefragt worden, wie er die Zukunft der Eintracht sieht. „Ich habe keine Kristallkugel. Ich hoffe, sie sieht erfolgreich aus“, hat er lächelnd geantwortet. Deswegen will er mit der Mannschaft auch noch einmal die Tabelle der schwachen letzten Rückrunde durchgehen und über die Ursachen reden: „In der Liga ist alles so eng beieinander. 38 bis 40 Punkte wird man auf jeden Fall brauchen, um diesmal sicher drin zu bleiben.“ Einen kleinen Hinweis gab Kovac trotzdem: „Wir sind schon nicht unzufrieden. Wir haben bis zur Winterpause jetzt noch zwei Spiele. Danach werde ich ein ordentliches Statement abgeben können.“ Bei allem durchaus vorhandenen Selbstbewusstsein, will der Trainer nicht zu selbstgewiss daherkommen. Das könnte die Begehrlichkeiten bei anderen Clubs weiter anheizen. Und in Frankfurt ist er mit seinem Projekt noch nicht fertig.

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler in Hamburg geschlagen

Aber er ist schon sehr weit. Selbst die halbe Totalrotation in Hamburg ist ihm geglückt. Die Mannschaft, die im Gegensatz zum Heimspiel gegen München die erste Viertelstunde wieder einmal zu lethargisch bestritt, schüttelte die Verletzung und Auswechslung ihres Kapitäns David Abraham und die frühe Hamburger Führung durch Papadopoulos schnell ab.

Eine vermeintliche B-Elf schwang sich zu einer A-Leistung auf, angeführt vom jungen Aufsteiger Marius Wolf, dem nimmermüden Ante Rebic und dem aus einer siebenwöchigen Verletzungspause direkt in die Startelf zurückgekehrten Timothy Chandler. „Timmy kommt wieder und bereitet gleich zwei Tore vor. Als wäre er nie weg gewesen. Das macht die Stärke der Mannschaft aus“, zeigte sich Fredi Bobic begeistert. „Nach dem 1:1 haben sie es überragend gemacht“, ergänzte der Frankfurter Sportvorstand. „Man hat heute wieder gesehen, wie wichtig unser breiter Kader ist. Es war ein Sieg des Willens“, meinte Niko Kovac.

Sowohl Wolf bei seinem Ausgleichstor als auch Mijat Gacinovc beim 2:1 profitierten allerdings von eklatanten Abwehrschwächen der Hamburger. „In der ersten Halbzeit hatten wir eine Phase, die wir uns so nicht erlauben dürfen und zuletzt auch nie hatten. Das kannst du dir in der Bundesliga einfach nicht erlauben“, meinte der ernüchterte Hamburger Trainer Markus Gisdol hinterher.

Und hätte Luka Jovic einen besseren Tag erwischt, wäre die Führung bis zur Pause noch deutlicher ausgefallen. „Bis zur Halbzeit muss es 5:1 stehen“, verteilte Bobic einen kleinen Tadel. Jovic, der drei Großchancen vergeben hatte, nahm er dennoch in Schutz: „Er hat viele gute Läufe gemacht. Und er ist erst 19. Das darf man nicht vergessen.“ Auch sein Trainer übte nur verhalten Kritik: „Die macht er normal im Schlaf. Aber man sieht, dass er einen Instinkt dafür hat, wo der Ball hinkommt.“

Eintracht Frankfurt Fan-Stimmen: "Es geht nur knapp, Dauerpuls 200+" Die Fans der Frankfurter Eintracht müssen in diesem Jahr oft zittern, werden aber auch immer wieder belohnt. Wir haben uns im offiziellen Forum der Eintracht umgesehen und Fan-Stimmen zum Spiel in Hamburg gesammelt. clearing

In der zweiten Halbzeit, in der der HSV noch einmal aufdrehte, war es dann purer Kampf. Aber auch den nahmen die Frankfurter an – weil sie es konnten. „Meine Mannschaft ist körperlich auf einem hohen Niveau“, sagt der Trainer. „Das war heute ein Sieg der Mentalität. Und da sind wir super drauf“, betonte Marco Russ, der ebenfalls in die Anfangself rotiert war. „Die erste Halbzeit ist an uns gegangen, die zweite an den HSV“, analysierte Kovac, „insgesamt war es ein glücklicher Sieg.“ Zumal die Eintracht am Ende, so der Coach „auf der Felge ging“.

Irgendwann an diesem Abend hatte auch Heribert Bruchhagen das Wort ergriffen. „Wir sind im Existenzkampf, es spielt keine Rolle, gegen wen wir spielen“, sagte der 69-Jährige in einem Sky-Interview. „Das war eine bittere Niederlage, das muss ich klar sagen. Es tut richtig weh, dass wir heute verloren haben. Aber wir haben noch eine ganze Rückserie zu spielen, und ich habe großes Vertrauen in unsere Mannschaft.“ So hat er sich schon früher angehört, in den Krisenzeiten der Eintracht, die schon wieder so lange her zu sein scheinen.