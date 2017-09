Eintracht Frankfurt: Zäher kampf gegen Köln: Keine Zeit für große Kunst

Hinterher wirkte es fast, als wäre dieser mühsam errungene Erfolg den Verantwortlichen der Frankfurter Eintracht etwas peinlich. Ohne eine Einschränkung jedenfalls kamen sie nicht aus: „Es war sicher kein hochklassiges Fußballspiel“, wählten Trainer Niko Kovac und Sportvorstand Fredi Bobic am Mittwochabend mit ein paar Minuten Abstand die genau gleichen und treffenden Worte für ein Duell, das ein einziger Abnutzungskampf gewesen war und so gar nichts Spielerisches an sich hatte. Dass Kovac und Co. die drei Punkte aus dem 1:0 beim 1. FC Köln gerne mitnahmen, dass diese der Eintracht in zähen ersten Saisonwochen ungemein gut tun, vergaß keiner zu erwähnen. Trotzdem klang es wie eine Entschuldigung, als der Coach von einem „auch ein bisschen glücklichen Sieg“ sprach und leidgeprüften Kölnern sein Mitgefühl aussprach.

Kovac räumte gar ein, dass man vielleicht „nur einen Punkt verdient gehabt hätte“ und diesmal aber mehr bekommen hatte, anders als in den Heimspielen, als das eher umgekehrt gelaufen war. „Merkwürdig“ fand der Trainer das und setzte schließlich noch darauf: „Fußball lässt sich manchmal rational nicht erklären.“ Damit meinte er im Speziellen den Sieg am Mittwochabend, aber im Allgemeinen auch den bisherigen Verlauf der noch jungen Spielzeit.

Als Fußballlehrer freilich ist Kovac gefordert, Erklärungen zu suchen, und zumindest ein paar Ansätze dazu fand er auch bald nach dem Abpfiff – nicht nur das „Quäntchen Glück“, das die Eintracht vielleicht mehr hatte als der 1. FC Köln, bei Schiedsrichterentscheidungen und den wenigen Torgelegenheiten. Vor allem sei der Wille „sehr ausgeprägt“ gewesen, über 90 Minuten, stellte Kovac fest und nahm noch einmal Bezug auf das 1:2 zuvor gegen den FC Augsburg: „Da habe ich das in der ersten Hälfte nicht gesehen.“

Die richtigen Schlüsse

Der Trainer hat aus dieser zweiten Heimniederlage nach dem ärgerlichen 0:1 gegen den VfL Wolfsburg offenbar die richtigen Schlüsse gezogen – angefangen mit der Umstellung auf eine Viererkette in der Abwehr und zwei Flügelstürmer, Ante Rebic und Mijat Gacinovic. Und vor allem damit, dass er seinen Spielern derzeit besonders wichtige Grundtugenden vermittelte. „Wir mussten den Gegner unter Druck setzen, die Abstände halten, kein Tor zulassen“, berichtete Gelson Fernandes, der als Abräumer im Mittelfeld den Kölnern so manchen Ball klaute.

In diesen Tagen, in denen eine wieder runderneuerte Mannschaft noch auf der Suche nach sich selbst ist, der mit den wohl über die ganze Hinrunde fehlenden Marco Fabian und Alexander Meier obendrein zwei Fixpunkte lange fehlen, geht es offenbar fast nur über den Kampf und taktische Disziplin. „Wir haben Fehler gemacht, zu viele Bälle leicht verloren. Aber die Einstellung hat gestimmt“, meinte Fernandes.

In Freiburg (0:0) oder gegen Wolfsburg (0:1) zeigten die Frankfurter schon gelungenere Kombinationen, aber weil sie ihre Chancen nicht nutzten, gewannen sie die Spiele nicht. In Köln glückte das ähnlich wie beim insgesamt deutlich überzeugenderen 1:0 in Mönchengladbach, diesmal freilich gegen einen völlig verunsicherten Gegner, der sich Gedanken machen muss, wie er denn mit einer solchen Leistung dem Abstieg entkommen will. Die Kölner stehen punktlos auf dem letzten Platz. Die Frankfurter hingegen sind im Soll, haben vor der dem nächsten Gastauftritt bei RB Leipzig am Samstag bei drei Auswärts- und zwei Heimspielen sieben Punkte geholt. Das ist nicht toll, aber halbwegs zufriedenstellend – und dafür muss man zumindest in dieser Phase der Saison vielleicht auch in Kauf nehmen, dass es keine Zeit für große Kunst ist. „Ich hoffe, dass mit mehr Siegen auch mehr Selbstvertrauen kommt. Dann fällt das leichter“, machte Fernandes immerhin Hoffnung auf Besserung, und dazu sollte es möglichst bald auch kommen.

Man darf gespannt sein, zu was die runderneuerte Eintracht dann tatsächlich in der Lage ist, wenn sie sich mehr gefunden hat. Die 94 Minuten von Köln waren bei allem kämpferischen Einsatz rein fußballerisch ein ziemlicher Krampf. Flüssige Angriffe nach vorne – Fehlanzeige. Passfolgen über vier, fünf oder mehr Stationen – Fehlanzeige. Herausgespielte Chancen – eine einzige, als Neu-Stürmer Sebastien Haller nach toller Hacken-Vorarbeit von Kevin Prince Boateng nicht schnell genug zum Abschluss kam. Konterspiel gegen aufgerückte und nervöse Kölner – mangelhaft.

Wichtiges Führungstor

„Da hätten wir mehr draus machen müssen“, wusste Sportvorstand Bobic. Trotzdem reichte es, wenigstens für diesen verunsicherten Gegner. Das zählte, und das war auch kein reiner Zufall. Die Abwehr mit David Abraham und dem verbesserten Simon Falette stand sicher, im Mittelfeld gelang es Fernandes und dem starken Makoto Hasebe, die Kölner Angriffe häufig früh zu unterbinden. Kevin-Prince Boateng war in der Lage, Bälle zu behaupten – und ganz vorne kam Haller nach 22 Minuten vom Elfmeterpunkt zum Tor des Tages.

Diese Führung war für Kovac besonders wichtig, gerade in einem solchen Duell ähnlich veranlagter Mannschaften, wie es in dieser Bundesliga-Saison schon viele gegeben hat und noch etliche geben wird. „Die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, liegt dann bei 60, 70 Prozent“, schätzte er – noch so eine Erklärung, warum seine Frankfurter Eintracht diesmal mit nach Hause brachte, was an besseren Tagen als Lohn ausgeblieben war.

