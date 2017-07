Eintracht Frankfurt: Zimmermann: „Mein Gefühl und mein Herz haben ja gesagt“

Am Sonntag konnte Jan Zimmermann nicht trainieren. Kürzlich hat er sich auf Anraten seines Hautarztes ein Muttermal am Oberkörper entfernen lassen. Und gleich beim ersten Training der Eintracht am Samstag war die Wunde aufgeplatzt, musste genäht werden. „Moppes schießt einfach zu gut, ich musste mich zu sehr strecken“, erzählt der 32 Jahre alte Torwart nach den ersten Erfahrungen mit Torwarttrainer Moppes Petz. „Es ist ein Vergnügen mit ihm zu arbeiten“, sagt er aber schmunzelnd. Dass mit Leon Bätge ein weiterer Torwart mit einer Knöchelverletzung pausieren muss, zeigt, wie hart die ersten Einheiten waren. Zimmermann muss ein paar Tage aussetzen, im Training vertritt ihn A-Jugend-Torwart Tobias Stirl.

Für Rückkehrer Zimmermann, der im Jahr 2015 an einem Tumor im Kopf erkrankt war, fällt der jüngste Eingriff unter die Kategorie Kleinigkeit. „Seit meiner Tumoroperation hat sich das Bewusstsein gegenüber dem Leben und meine ganze Lebensweise extrem geändert“, gibt der in Offenbach geborene Torwart zu. Was früher auf dem Trainingsplatz eine Quälerei war, ist jetzt eher Vergnügen. Wo die Kollegen ob des harten Trainings erschöpft sind und auch mal stöhnen, hat Zimmermann Spaß. „Ich bin glücklich und froh, es machen zu dürfen“, sagt er, „ich bin ein durch und durch positiv eingestellter Mensch“.

Sportlich hat er ein schweres Jahr mit Verlust des Stammplatzes und dem Abstieg bei 1860 München hinter sich. „Als die Eintracht angerufen hat, musste ich nicht lange überlegen“, sagt er, „das ist mein Verein hier, mein Gefühl und mein Herz haben gleich ja zur Eintracht gesagt“. Schon nach zwei Tagen hat er einen entscheidenden Unterschied festgestellt. Bei den Löwen habe es im Team nicht mehr gestimmt, was letztlich zum Abstieg führte. „Hier spüre ich ein ganz anderes Wir-Gefühl und Miteinander.“ Das gilt auch für sein Verhältnis zu Lukas Hradecky. „Er ist wie ich ein positiver Typ, wir sind auf gleicher Wellenlänge“, sagt Zimmermann. Er respektiert, dass der Finne die Nummer eins im Tor ist. „Aber ich bin nicht gekommen, um mich hier auf der Couch auszuruhen“, macht er zumindest eine kleine Kampfansage. pes