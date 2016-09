Eintracht Frankfurt: Zu Hause ist die Eintracht stark

So ein dickes Lob, und noch dazu vom Gegner – das war für Niko Kovac noch vor einer Woche nur schwer vorstellbar gewesen. „Frankfurt hatte heute die höhere Effizienz bei Torchancen. Sie haben leidenschaftlich gekämpft und sich den Sieg verdient“, dozierte der Leverkusener Trainer-Kollege Roger Schmidt nach der 1:2 (0:0)-Niederlage seines Teams.

Höhere Effizienz bei Torchancen, verdienter Sieg? Kovac hörte mit versonnenem Blick zu und dachte wahrscheinlich ein letztes Mal an den Samstag davor, an die Pleite von Darmstadt und ihre Ursachen. Und er dachte darüber nach, wie schnell sich im Fußball doch das Blatt wenden kann. Später fasste der Trainer der Frankfurter Eintracht das Geschehen in einer prägnanten Formel zusammen: „Mal macht man die Torchancen rein, mal nicht. Das ist der Fußball.“

Ganz so simpel liefen die Dinge dann doch nicht ab. Der zweite Saison-Heimsieg der Eintracht war das Ergebnis eines mutigen Planes und einer tadellosen Mannschaftsleistung. Mit einem Punkt gegen den ambitionierten Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen wollte sich Kovac nicht zufrieden geben. „Wir haben nach dem Ausgleich offensiv gewechselt, wollten den Sieg unbedingt. Das ist uns sehr gut gelungen“, erklärte der Trainer. Aus gegebenem Anlass schaute auch Bruno Hübner noch einmal zurück: „Wir wussten, dass nach dem 0:1 in Darmstadt eine Trotzreaktion kommt“, sagte der Frankfurter Sportdirektor.

Und so haben sich die Mienen der Verantwortlichen doch schon wieder merklich aufgehellt. „Sechs Punkte nach drei Spielen: Wenn das vor der Saison jemand so zu mir gesagt hätte, ich hätte sofort unterschrieben“, meinte Kovac. Vorstand Axel Hellmann äußerte sich lobend über das große Ganze, insbesondere die Arbeit des Trainers: „Es ist ein ganz anderer Zug drin, was Geschlossenheit, Willen und Einsatzbereitschaft angeht“, fasste er die Ereignisse gegen Leverkusen zusammen. Und: „Es kann kein Zufall sein, dass wir zwei Champions-League- Mannschaften besiegt haben.“ Sein Sportdirektor, an dessen Transferpolitik immer wieder einmal Kritik geäußert wird, kündigte trotz des starken Starts vorsorglich an: „Wir werden den Ball flach halten.“

Und dennoch: Es weht ein neues Selbstbewusstsein durch die Frankfurter Reihen. Was in erster Linie damit zusammenhängt, dass die Eintracht zu Hause wieder eine Macht ist. „Ich habe vor der Saison gesagt, dass wir eine Heimstärke aufbauen wollen“, sagte Kovac. Saisonübergreifend haben die Frankfurter in den vergangenen neun Heimspielen nur einmal verloren. Und am Samstag bekamen die 43 000 Besucher – vor allem in der zweiten Halbzeit – beste Unterhaltung geboten. Die Eintracht war schnell im Spiel, suchte ihr Heil im Spiel nach vorne, agierte mutig und sehr laufstark. „Heute haben elf Spieler auf dem Feld gestanden, die voller Hingabe gespielt und voller Leidenschaft gekämpft haben“, sagte Kovac, der auch seinen Matchwinner Marco Fabián (lesen Sie dazu auch unseren gesonderten Bericht) nicht besonders hervorheben wollte.

Der Millionen-Einkauf aus Mexiko erzielte das Siegtor (79.) und bereitete zuvor auch das 1:0 durch Alexander Meier (53.) vor. Sein Landsmann und bester Freund Chicharito hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (60.).

Zwei Minuten vor dem Ende sorgte der Leverkusener für den dramatischen Höhepunkt der Partie, als er einen von Timothy Chandler an Julian Brandt verschuldeten Foulelfmeter an den Pfosten schoss. Der Stürmerstar war vorher von einem Laserpointer abgelenkt worden: „Es hat mich gestört“, sagte der Mexikaner hinterher. Eintracht-Keeper Lukas Hradecky bestätigte den Vorfall: „Da war ein Laserpunkt in seinem Gesicht“, sagte der Finne, meinte aber auch: „Für einen Topspieler wie ihn darf das keine Ausrede sein.“

Bruno Hübner war wegen der seiner Meinung nach falschen Elfmeter-Entscheidung so aufgebracht, dass er protestierend aufs Feld lief und dafür vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt wurde. Viel Zeit zum Ärgern hat der Sportdirektor nicht. Schon am Dienstag geht es in Ingolstadt weiter.