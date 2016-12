Eintracht Frankfurt: Zu viele verfrühte Geschenke: Warum die SGE verloren hat

Für Vorfreude und Besinnlichkeit ist noch keine Zeit. Die Planer haben es so gewollt, dass die Fußball-Bundesligisten in der Weihnachtszeit einen vollen Terminkalender haben. Schon am Dienstagabend (20 Uhr) begrüßt die Frankfurter Eintracht zum Jahresausklang die Nachbarn aus Mainz. Der Frankfurter Tross hat Wolfsburg deshalb unmittelbar nach der bitteren 0:1 (0:1)-Niederlage mit einem Charterflieger verlassen. Nur weg, ausruhen, Köpfe frei kriegen, ab Sonntagmittag wieder trainieren und dann noch einmal alles raushauen, war die Devise. „Ich bin enttäuscht, aber wir werden den Kopf nach oben nehmen und weiter hart arbeiten, um solche Spiele in Zukunft positiv zu gestalten“, meinte Trainer Niko Kovac.

Die Niederlage bei den tief in der Krise steckenden „Wölfen“, die erste in der Liga seit über zwei Monaten, hat gezeigt, dass Eintracht Frankfurt bei aller harter und akribischer Arbeit die Erfolge nicht zufliegen. Es haben zuletzt eine Menge Rädchen gut ineinander gegriffen. Fehlt bei einem oder gar mehreren der Schmierstoff, droht Stillstand. Oder, wie in Wolfsburg, der Rückwärtsgang.

Beispiel Abwehr: Timothy Chandler hinten rechts und Makoto Hasebe als zentraler Mann in einer Dreierkette, sind nur schwer adäquat zu ersetzen. In Wolfsburg stand notgedrungen eine neu formierte Defensive mit Michael Hector in der Zentrale und Hasebe rechts auf dem Platz, die den „Wölfen“ zu viele Jagdmöglichkeiten bot.

Und wenn Jesus Vallejo einen schwächeren Tag erwischt, wird es gefährlich. Beim 0:1 nach Draxlers Eckball verlor der Spanier das Kopfballduell gegen den robust zu Werke gehenden Jeffrey Bruma (33.). „Ein ganz normaler Zweikampf“, meinte Kovac in Richtung jener, die ein Foul gesehen haben wollten.