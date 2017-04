Kein Druck: Zukunft in Frankfurt: Lukas Hradecky lacht und schweigt

Dienstagvormittag, erstes Training der Frankfurter Eintracht in dieser Woche: Die Feldspieler schütteln nach fast drei freien Tagen die Trägheit im Kraftraum aus den Beinen, kommen danach nur für ein paar Minuten raus auf den grünen Rasen und absolvieren dort noch ein paar Laufübungen. Moppes Petz aber zieht eine verschärfte Einheit mit seinen Schützlingen auf dem Platz durch. Der Torwarttrainer lässt die Torhüter fliegen, allerdings in abgespeckter Anzahl. Heinz Lindner fehlt wegen einer Erkältung, nur Lukas Hradecky und Leon Bätge kommen in den Genuss der Petz’schen Schussstärke. „Alles besser als im Kraftraum“, lacht Hradecky, als ihm die Bälle um die Ohren fliegen, „das hasse ich.“

Geld oder Liebe? Wie sieht die Zukunft von Lukas Hradecky aus? Die Torwartfrage beschäftigt bei der Frankfurter Eintracht die sportlich Verantwortlichen genauso wie die Fans. Abhängig sind alle Planungen von der Zukunft von Lukas Hradecky.

Und wie laufen nun die Gespräche mit der Eintracht über eine vom Club erhoffte vorzeitige Vertragsverlängerung des 2018 auslaufenden Vertrages um zwei oder drei weitere Jahre. „Es dauert ein bisschen“, sagt er und lacht. Wird er denn bleiben? Er wisse es noch nicht, gibt Hradecky zu, es würden Gespräche und Verhandlungen geführt. Seine Beraterfirma „Boutique Transfers und Management“, die ganz viele Spieler aus dem skandinavischen Raum vertritt, und sein Vater Vlado haben mit Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner zusammengesessen, nicht einmal, sondern mehrfach. „Aber ich weiß natürlich Bescheid, ich muss ihnen ja auch sagen, was ich will“, sagt Hradecky.

Und was will er? Da schweigt er und lächelt. Was er keinesfalls will, ist sich unter Zeitdruck setzen zu lassen. Da gehen die Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer auseinander. Die Eintracht will verständlicherweise so schnell wie möglich Klarheit, um die Planungen auf der Torhüterposition forcieren zu können. Hradecky aber sagt: „Ich habe ja noch ein Jahr Vertrag.“ Was auch stimmt. Ausgang offen.

Gefehlt haben beim zweiten Training am Nachmittag neben Torhüter Lindner, der vom US-Gastspieler Marcel Marcinkowski von der Georgetown University vertreten wurde, noch die „Dauerverletzten“ Makoto Hasebe und Slobodan Medojevic sowie Alex Meier, Yanni Regäsel und Omar Mascarell. Kapitän Meier geht es mit seiner Fersenverletzung inzwischen besser, aber noch nicht gut genug, um ins Mannschaftstraining zurückzukehren. „Vielleicht nächste Woche“, sagt Meier. Regäsel hat nach einer Hüftoperation wieder mit dem Lauftraining am Rande des Platzes begonnen.

Der Spanier Mascarell muss wegen seiner immer wieder auftretenden Achillessehnenschmerzen kürzer treten, kann schon seit ein, zwei Wochen nicht mehr alle Einheiten mitmachen. „Er wird täglich behandelt, das ist sehr schmerzhaft“, sagt Co-Trainer Robert Kovac, „aber er wird spielen können in Dortmund.“

Das Champions-League-Spiel des nächsten Gegners haben sich die Frankfurter am Dienstagabend natürlich genau angeschaut, mit einem Scout vor Ort im Stadion, das Trainerteam und die Spieler natürlich auch zu Hause vor den Fernsehschirmen. Die Hoffnung, die Dortmunder Mühen gegen Monaco könnten der Eintracht zum Vorteil gereichen, hält sich dabei in engen Grenzen. „Man könnte meinen, es ist ein Vorteil für uns, aber man sollte es nicht meinen“, sagte Robert Kovac, „die Borussia hat doch alle Positionen, gerade im Angriff, doppelt und gut besetzt“.