Eintracht Frankfurt: Zwischenbilanz: Eintracht weiter eine Wundertüte

Die Reise ins Ungewisse hat für die vor der Saison runderneuerte Eintracht recht verheißungsvoll begonnen, die Etappe nach Freiburg am Wochenende allerdings war ein Dämpfer. Die erste Zwischenbilanz von Trainer Kovac fällt trotzdem positiv aus – auch wenn viele Fragezeichen bleiben. Was war bisher gut, was weniger gut?

Vor der Abfahrt aus dem Ungewissen hatte Niko Kovac Ende August eine erste Wegmarke angepeilt. „Nach fünf, sechs Spielen weiß man ein bisschen mehr, wohin die Reise gehen könnte“, hatte der Trainer der Frankfurter Eintracht vor dem ersten Anpfiff dieser Bundesliga-Runde gesagt: „Drei Heimspiele, drei Auswärtsspiele – das ist ein guter Gradmesser.“ So furchtbar viel schlauer freilich ist man in Frankfurt nun, nachdem dieses halbe Dutzend Pflichttermine absolviert ist, auch nicht. Die nach dem Fast-Abstieg runderneuerte Mannschaft ist weiter immer wieder eine Wundertüte, viele Fragezeichen bleiben – was wiederum auch kein allzu großes Wunder ist.

Tatsächlich hatte die Reise in die neue Bundesliga-Runde überraschend verheißungsvoll begonnen. Der jüngste Dämpfer in Freiburg mit dem 0:1 (0:1) beim Sportclub war am Samstag dann allerdings geradezu typisch Eintracht. Kovac konnte danach in seinem ersten Zwischenfazit trotzdem im Großen und Ganzen zufrieden sein. „Wir haben in Darmstadt verloren, wir haben in Freiburg verloren – das hätte nicht sein müssen. Dafür haben wir die anderen Spiele gewonnen“, resümierte er. „Insgesamt fällt das Fazit positiv aus. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass hier noch der eine oder andere Punkt dazukommt.“ So ist es bei zehn Zählern aus sechs Spielen geblieben. Was war bisher gut, was weniger gut – und wie geht es weiter?

Willensfragen: „Wir wissen, wo wir herkommen“, betont Kovac immer wieder. Vom Abgrund zur Zweiten Liga, aus der Relegation, in der der Abstieg eben noch verhindert werden konnte – diese Nervenspiele will keiner, der dabei war, noch einmal mitmachen. Zugleich hat diese Grenzerfahrung Kovacs Klassenkämpfer eine Demut gelehrt, die der Eintracht gut tut. Mit viel Leidenschaft wurden in den ersten beiden Heimspielen die Oberschicht-Vertreter Schalke 04 und Bayer Leverkusen niedergerungen, im dritten gegen die Hertha mit viel Moral immerhin ein 3:3 gerettet.

Die Kehrseite der Medaille: So viel Willenskraft vermag die Eintracht vor allem in der Fremde nicht immer aufzubringen. Schon beim 0:1 bei Darmstadt 98 mangelte es trotz viel Ballbesitz an Durchschlagskraft und Spielwitz, in Freiburg wurde bisweilen ein ähnlicher Wattebausch-Fußball geboten. Die letzte Präzision fehlte, vor allem aber der nötige Punch. „Wir können nicht erwarten, dass wir in Freiburg oder Darmstadt alles niederspielen“, betont Coach Kovac. „Spielerisch haben wir eine gute Mannschaft. Aber wir müssen uns immer wieder zu 100 Prozent dagegenstemmen. Das ist ein Lernprozess.“ Das Wechselspiel von Auf- und Abschwüngen gehört dazu und ist in Frankfurt nichts Neues.

Organisation: Kovac, einst defensiver Mittelfeldspieler, hat der Eintracht schon im Abstiegskampf neben Leidenschaft mehr Abwehrkraft eingeimpft, das war bei dieser Mission entscheidend. Seitdem sind weitere Fortschritte zu sehen. Die Mannschaft ist gerade im Defensivverhalten, trotz der vielen Neuen aber auch insgesamt besser organisiert. So sichert sie etwa sorgfältiger ab für etwaige Ballverluste, lässt weniger Chancen zu und sich auch nicht mehr so einfach mit zwei, drei Pässen aushebeln. Torwart Lukas Hradecky sieht sich viel seltener als unter Kovac-Vorgänger Armin Veh allein einem Stürmer gegenüber.

Disziplin: „Er war selbst ein sehr disziplinierter Spieler, und so spielt Frankfurt jetzt“, sagte der Freiburger Fußballlehrer Christian Streich vor dem Aufeinandertreffen am Wochenende anerkennend über Kollege Kovac. Dessen Spieler halten sich an seine Vorgaben. Das 2:0 beim FC Ingolstadt war in einem eher zähen Kick nicht nur deshalb möglich, weil die Eintracht unter Kovac auch Standardsituationen zu nutzen weiß, sondern weil seine ganze Elf konzentriert Abwehraufgaben erfüllte – abgesehen von verschlafenen ersten zehn Minuten.

Durchhänger gab es schließlich trotzdem ab und zu. Auch zu Hause gegen die Hertha, was promt mit zwei Gegentoren bestraft wurde. Da ließ vor allem Linksverteidiger Bastian Oczipka in beiden Situationen seinem Gegner zu viel Platz. In Freiburg leitete der sonst so zuverlässige Abwehrchef David Abraham mit einem schlampigen Querpass die unnötige Niederlage ein. „In der Bundesliga sind alle Mannschaften stark. Da müssen wir von der ersten bis zur 94. Minute konzentriert sein“, mahnt Torwart Hradecky.

Technik und Taktik: Christian Streich geriet nach dem Abpfiff regelrecht ins Schwärmen. „Das ist mehr als bemerkenswert, wenn man Frankfurt jetzt sieht: Das ist fußballerisch und taktisch höchste Ebene“, meinte der Freiburger Trainer. Weil der Sportclub den größeren Willen an den Tag legte, half das der Eintracht diesmal nichts. Tatsächlich aber hat sie sich in diesen Bereichen weiterentwickelt. „Wir machen viel mehr Taktik“, berichtete Hradecky unlängst. „Wir trainieren viel genauer auf den Gegner hin. Das ist der Hauptunterschied.“ Schalke und Leverkusen konnte Kovac so mit Angriffslust überraschen, Freiburg mit zwei Stürmern und einer Mittelfeldraute – das allerdings ohne Erfolg, weil der SC schlicht bissiger war und das System in letzter Konsequenz auch nicht richtig griff (lesen Sie dazu auch unten stehenden Artikel).

Alternativen: Die Runderneuerung mit vielen jungen, ausländischen Leihspielern wurde von vielen Anhängern kritisch gesehen, für Kovac war es zumindest wegen der begrenzten Finanzmittel alternativlos. Rein fußballerisch lassen sich dafür auch Argumente finden. Der blutjunge Innenverteidiger Jesus Vallejo beispielsweise, ausgeliehen von Real Madrid, ist ein echter Gewinn. Kovac hat so mehr Alternativen als im Jahr des Fast-Abstiegs, vor allem auf den Flügeln. Da bewerben sich mit Gacinovic, Blum, Rebic, Tarashaj und zuletzt auch Seferovic vier, fünf Spieler für zwei Plätze.

Das ist einerseits gut, weil der Trainer so reagieren kann. Andererseits hat bisher keiner so herausgeragt, dass er als wirklich gesetzt gelten kann. Dafür ist Marco Fabian, der Millionen-Mann aus dem Winter, endlich durchgestartet und als Spielmacher und Standardschütze kaum noch wegzudenken aus der ersten Elf. Hoffentlich dauerhaft.

Laufleistung: Fabians Aufschwung hängt auch damit zusammen, dass er in der intensiven Vorbereitung richtig auf die Beine kam. Die Laufleistung war bislang ein Erfolgsgeheimnis unter Kovac: Seine Frankfurter rannten zwar meist nicht mehr, aber schneller als die Gegner. In Freiburg indes liefen sie in allen Kategorien hinterher – zum Ärger des Trainers, der prompt eine saftige Übungswoche angesetzt hat.

Aussichten: Der Dämpfer schließlich kommt nicht gerade zur rechten Zeit. „Wir wollten etwas mitnehmen in die Länderspielpause“, räumte Sportdirektor Bruno Hübner ein, „aber gegen Teams auf Augenhöhe lassen wir zu viele Punkte liegen“. Und die Aussichten für die nähere Zukunft sind nicht eben vielversprechend: Zum nächsten Heimspiel kommen die übermächtigen Bayern, danach folgen schwere Reisen nach Hamburg und Mönchengladbach. Nicht ausgeschlossen, dass das noch ganz schöne Tabellenbild Ende Oktober anders aussieht. Zu Überraschungen indes zeigt sich diese neue Eintracht auch immer in der Lage. Kovac ist es so oder so zuzutrauen, sie notfalls wieder in sicheres Fahrwasser zu führen. Und sein Ziel zu erreichen. Das hat er angesichts der Turbulenzen seiner Rettungsmission vor dem Neustart und danach wiederholt schlicht so formuliert: „Ich wünsche mir, dass wir eine ruhige Saison spielen.“ Was in der Tat ein Fortschritt wäre.