Eintracht Frankfurt: Zwischenfazit nach Hoffenheim-Spiel: Eine gelungene Momentaufnahme

Immer wieder zierte am Samstagnachmittag der Zwischenstand in der Bundesliga-Tabelle die große Videowand. Für die mitgereisten Frankfurter Fans war das ein freudiger Anblick, schließlich wurde ihre Eintracht fast bis zum Ende auf dem dritten Platz geführt, und auch Fredi Bobic schaute immer wieder dorthin. „Man konnte gar nicht anders. Das war ja eine ständige Werbeshow“, kommentierte der Frankfurter Sportvorstand launig das dauernde PR-Geflimmere in der direkt an der Autobahn 6 gelegenen Sinsheimer Arena, wo jeder Sponsor Erwähnung fand, vom Großkonzern bis zum Dorfbäcker, gerne mit Datenmaterial zum Spiel als Untermalung. Bobic nahm das aus Frankfurter Sicht so schöne Zahlenspiel nüchterner als die Anhänger, und er nahm es gelassen, dass die Adlerträger schließlich doch noch etwas abrutschten im realen Ranking der ersten Klasse des deutschen Fußballs. Der dritte Platz wäre ja nur eine Momentaufnahme gewesen, erinnerte er und bilanzierte: „21 Punkte wären besser gewesen. Aber jetzt haben wir 19 Punkte, und das ist okay. “

Tatsächlich wäre beim Besuch bei der TSG 1899 Hoffenheim mehr möglich gewesen als ein 1:1 (1:0). Diesmal aber wendete sich das Glück der letzten Minuten gegen die Eintracht, die drei ihrer fünf vorhergehenden Spiele mit ganz späten Toren gewonnen hatte. „So ist der Fußball. Heute ist das mal umgefallen“, trug es Trainer Niko Kovac tapfer. Das Führungstor von Kevin-Prince Boateng aus der 13. Minute hatte Mark Uth in der Nachspielzeit noch ausgeglichen. Da hatte alles schon nach einem weiteren Sieg für die starke Auswärtsbilanz ausgesehen. Damit und vorerst auch mit dem dritten Tabellenplatz wurde es doch nichts. Auch so aber ließ sich immerhin die Serie auf nun sechs Liga-Partien ohne Niederlage ausbauen und am zwölften Spieltag der 19. Zähler einfahren. Das ist ebenfalls eine Momentaufnahme, aber eine gelungene – was auch für den Entwicklungsstand der im Sommer wieder runderneuerten Eintracht gilt. „Wir hätten als Sieger vom Platz gehen müssen, weil wir die besseren Chancen hatten. Aber wir müssen bescheiden bleiben. Mit dem Punkt kann ich gut leben“, fasste Kovac zusammen.

Zufrieden konnte er mit dem Auftritt bei den höher gehandelten Hoffenheimern auch sein. Die Stabilität, zu der seine Mannschaft wieder gefunden hat, erinnert schon fast an die erfolgreiche Hinrunde vor einem Jahr, ebenso wie die Geschlossenheit, mit der sie auftritt. Und dazu kommt die Extraklasse Einzelner – wie Boateng, der bei seinem Führungstor ein haarsträubendes Abspiel des Hoffenheimers Lukas Rupp vorhersah und den Ball aus 21, 22 Metern verwandelte.

Chancen nicht genutzt

Die Eintracht hatte vor allem in dieser Phase, aber eigentlich in der ganzen ersten Hälfte den Europacup-Teilnehmern aus dem Kraichgau das Leben schwer gemacht, sie schon beim Aufbau unter Druck gesetzt und kaum Möglichkeiten des Gegners erlaubt – abgesehen vom Pfostenschuss Sandro Wagners (41.), dem ein schlimmer Fehlpass von Eintracht-Torwart Lukas Hradecky vorausgegangen war. „Wir haben nichts zugelassen, die einzige Chance resultierte aus unserem Fehler“, erinnerte Kovac, wusste aber auch, warum es trotzdem nicht zu einem vollen Überraschungserfolg in Hoffenheim reichte – am Auslassen weiterer eigener Gelegenheiten zum Beispiel.

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler gegen Hoffenheim geschlagen

„Den muss ich machen“, sagte Mittelfeldstratege Marc Stendera zu seiner Schusschance nach einer halben Stunde. Kurz danach schlenzte Mijat Gacinovic links vorbei, und in der Schlussphase scheiterte Ante Rebic bei zwei Kontern. „Mit dem zweiten Tor wäre der Drops gelutscht gewesen“, haderte Kovac, der ob der diesmal für die Eintracht bitteren Schlusspointe frustrierte Stendera klagte: „Wir haben verpasst, den Deckel drauf zu machen. Das ist sicher ein Reifeprozess, den wir noch durchlaufen müssen.“

Die Entlastung fehlt

Kovac wusste noch das eine oder andere, was auf dem Lernprogramm stehen sollte. „In der zweiten Halbzeit haben wir die Bälle vorne nicht mehr so sichern können, dass die Mittelfeldspieler nachrücken können“, hatte er vor allem als Problem erkannt. Das lag auch daran, dass Stürmer Sébastien Haller nach seiner Weisheitszahn-OP nur eingeschränkt hatte trainieren können, ihm fehlte die Frische. „Die Zahn-OP hat ihm den Zahn gezogen“, urteilte Kovac trocken. Die Verteidiger indes droschen die Bälle auch nur noch nach vorne. „Wir haben dann nicht mehr sauber genug von hinten rausgespielt“, umschrieb das Sportdirektor Bruno Hübner vorsichtig.

Die Folge: In der zweiten Halbzeit entglitt der Eintracht die Kontrolle, sie geriet zunehmend unter Druck – wenn auch bis kurz vor Schluss gar nicht in große Gefahr. Die Entlastung aber fehlte, und das rächte sich doch noch. Nach einem umstrittenen Freistoß in eigener Hälfte schaltete Hoffenheim schnell um und nutzte die einmal unsortierte Eintracht-Deckung zum späten Ausgleich. „Hoffenheim hat unwahrscheinliche Qualität eingewechselt. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Ergebnis in Ordnung“, hielt Hübner seinen Ärger darüber in Grenzen. Ebenso wie Niko Kovac, der den Fokus lieber auf die eigenen Lernfortschritte legte: „Wir sind aggressiv, wir verteidigen und verschieben gut. Das können wir aber noch besser machen“, sagte er und meinte allgemein: „Das ist ein steter Prozess.“ Der aktuelle Zwischenstand sieht schon ganz gut aus – was sich auf dem Rasen wie auf der Videowand erkennen ließ.