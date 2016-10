[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac wird mit der Fair-Play-Medaille des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet. Das meldet das Fußball- und Sportfachmagazin der "kicker" heute auf seiner Internetseite. Geehrt wird der Kroate bei der "Ehrenveranstaltung Club 100" am Samstag im Curiohaus Hamburg vor dem WM-Qualifikationsspiel von Weltmeister Deutschland gegen Tschechien.Die Jury zeichnet Kovac, laut "kicker", für dessen Verhalten nach dem Frankfurter 1:0 im zweiten Relegationsspiel beim 1. FC Nürnberg aus. Der Eintracht-Coach hatte die weinenden Club-Spieler in den Arm genommen und getröstet. Kovac werde in Hamburg aber nicht persönlich anwesend sein, sondern eine Videobotschaft senden. (sid/red)