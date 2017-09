Frauenfußball: Trainer-Entlassung: 1. FFC Frankfurt sucht Ross-Nachfolger

Der deutsche Frauenfußball-Rekordmeister 1. FFC Frankfurt möchte bereits an diesem Wochenende einen Nachfolger für seinen entlassenen Trainer Matt Ross verpflichten. „Am liebsten einen Motivator, der zusätzliche Begeisterung ins Team bringen kann”, sagte Manager Siegfried Dietrich der „Frankfurter Rundschau”.

Der FFC hatte sich am Donnerstagabend bereits nach drei Bundesliga-Spieltagen von dem Australier Ross getrennt. „Ausschlaggebend für diesen Schritt zum aktuellen Zeitpunkt waren nicht allein die jüngsten Eindrücke aus der Niederlage gegen den SC Sand, sondern die in den zurückliegenden Wochen wahrnehmbare Stagnation in der Entwicklung unserer erst im Sommer in weiten Teilen neu formierten Mannschaft”, sagte Dietrich zur Begründung.

An diesem Sonntag soll zunächst der bisherige Co-Trainer Kai Rennich den siebenmaligen deutschen Meister beim Auswärtsspiel in Jena betreuen. Der 39 Jahre alte Ross arbeitete seit 2013 für den FFC. In den vergangenen Jahren arbeitete er sich vom Co-Trainer der dritten Mannschaft über die Verantwortung für das U17-Team bis zum Interims- und Chefcoach der Bundesliga-Mannschaft hoch.

(dpa)