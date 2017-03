Frankfurt Universe: Großes American-Football-Quiz zur Frankfurt Universe

Der Countdown läuft: Nicht mehr lange und die neue Saison der Frankfurt Universe in der GFL startet. Um Ihnen die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, haben wir ein Quiz, mit dem Sie Ihr Wissen testen können.

Bald ist es wieder soweit: Die Frankfurt Universe startet in die neue Saison der GFL. Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Play-Offs in der letzten Saison, ist das Halbfinale das Ziel in der kommenden Spielzeit.Wie fit sind Sie denn schon für die neue Football-Saison? Mit unserem Quiz können Sie Ihr Wissen testen und schauen, ob Sie noch Nachholbedarf haben.