Frankfurter Footballer gehen neue Wege, um ihren Sport populärer zu machen: Universe kann auch TV

Mit drei unterschiedlichen Formaten beginnt pünktlich zum Countdown der Saison in der German Football League (GFL) die Arbeit der neuen Online-Plattform Universe TV. Mit dem Projekt will die Samsung Frankfurt Universe aber nicht nur ihre eigenen Fans auf dem Laufenden halten, sondern den Sport insgesamt voranbringen.

Nach der Freigabe der ersten Folge des „Purple Talk“ waren keine 24 Stunden vergangen, da hatte das Video des neuen Talk-Formats der Samsung Frankfurt Universe bereits die 1000-Zuschauer-Marke geknackt. Kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Fans der „Men in Purple“ schon ungeduldig auf Saisonbeginn warten und jede Neuigkeit sie daran erinnert, dass es schon am 22. April wieder losgeht.

Bild-Zoom In der Postproduktion werden die letzten Feinarbeiten erledigt, bevor das Magazin auf Sendung gehen kann.

Für den Saisonstart der German Football League (GFL) sowie der „Big 6“, einer Art Champions League im europäischen American Football-Geschehen, ist die Premiere von Universe TV der erste Vorbote. Neben dem „Purple Talk“, einer regelmäßigen Talkrunde mit Spielern und Trainern von Samsung Frankfurt Universe und anderer deutscher Mannschaften, wird es zwei weitere Gründe geben, den Online-Kanal anzuschalten. Zum ersten das Reportage-Format „Purple Nation“, das den Blick hinter die Kulissen, etwa beim Training, erlauben soll, sowie die Live-Übertragung sämtlicher Heimspiele aus dem Volksbank-Stadion am Bornheimer Hang.

Neues Format

„Wir wollen damit ein Format schaffen, das der doch recht spärlichen Berichterstattung über den deutschen Football Aufschwung gibt und den Sport auch deutschlandweit populärer macht“, erklärt Michael Schwarzer, Geschäftsführer der Samsung Frankfurt Universe, der in der Pilotfolge des „Purple Talk“ gemeinsam mit Bad Homburg Sentinels Offense Coach Tino von Eckardt zu Gast war. „Dabei sollen auch nicht nur Neuigkeiten, die mit den ,Men in Purple‘ zu tun haben eine Rolle spielen“, kündigte Schwarzer an. Die Fangemeinde könnte also auch außerhalb Frankfurts noch wachsen.

Bild-Zoom Das Intro der Sendung: Das Volksbank-Stadion und die Skyline eingerahmt von Football-Helmen.

Ein vergleichbares Magazin gibt es bisher nicht in Deutschland. Allein die GFL bietet auf Youtube während der Saison ein Spieltags-Magazin mit Berichten aus der höchsten deutschen Football-Liga an.

Die Universe geht allerdings noch einen Schritt weiter. Nicht zuletzt weil für die Moderation des „Purple Talk“ Florian Schmidt-Sommerfeld gewonnen wurde, der für die Football-Übertragungen der Spiele aus der amerikanischen National Football League (NFL) von September bis Anfang Februar auf dem Privatsender ProSieben MAXX regelmäßig am Mikrofon sitzt. Aus dem ran-Team, das mit seinen Übertragungen für den Football-Boom in Deutschland mitverantwortlich ist, ist der Münchner nicht der einzige, der in der kommenden Saison Teil der „Purple Family“ wird. Als Stadionsprecher übernimmt Volker Schenk zum ersten Heimspiel am 7. Mai gegen die Seamen Milano das Mikro von Sprecherlegende Werner Reinke. Und der ist in Frankfurt wahrlich kein Unbekannter. Denn Schenk war aktiv in der NFL Europe für die Frankfurt Galaxy, in der GFL für die Munich Cowboys, anschließend agierte er als Coach der Munich Cowboys.

Countdown läuft

Doch bis es zum ersten Heimspiel soweit ist, informiert der „Purple Talk“ die Football-Fans in der Region über das Geschehen rund um die „Men in Purple“. So gab in Folge zwei Universe-Head Coach Markus Grahn Einblicke in den Stand der Vorbereitungen auf die Saison.

Es gibt ohnehin ständig weitere Informationen, denn die letzte Spielerverpflichtung wurde gerade erst über Ostern bekanntgegeben.

Viel Zeit bleibt nicht mehr. Bereits am kommenden Samstag steigt um 19 Uhr das Saisoneröffnungsspiel in der GFL 1 bei den Stuttgart Scorpions. Die Lila-Fans fiebern seit Monaten diesem Datum entgegen. Die Jagd auf den German Bowl, dem Endspiel am 7. Oktober in Berlin, kann beginnen.

Die Mediathek sowie zukünftige Termine der Übertragungen von Universe-TV finden Sie unter www.universe-tv.com. Zuschauerfragen für den nächsten Purple-Talk gehen per E-Mail an mailbag@universe-tv.com.