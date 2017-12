Wehen Wiesbaden verlängert Vertrag mit Mockenhaupt

Erster Bayern-Rückschlag mit Heynckes: 1:2 in Gladbach

Mönchengladbach. Die Reise in seine Heimat war für Jupp Heynckes bitter. Der 72-Jährige kassiert mit dem FC Bayern beim 1:2 in Mönchengladbach seine erste Niederlage seit seiner Rückkehr nach München. An der Tabellenspitze wird es wieder eng. mehr