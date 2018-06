Eishockey: Löwen Frankfurt verpflichten Ex-Nationalspieler Lewandowski

Die Löwen Frankfurt haben den früheren Eishockey-Nationalspieler Eduard Lewandowski verpflichtet. Dies teilte der Club aus der DEL2 am Dienstag mit. Der 37 Jahre alte Deutsch-Russe spielte 121 Mal für das deutsche Nationalteam, war bei vier Weltmeisterschaften und bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin dabei. Lewandowski stand zuletzt drei Jahre für die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga auf dem Eis.

(dpa)